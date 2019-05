Tragere la sorti Roland Garros 2019: Simona Halep, Buzarnescu, Begu si Cirstea isi afla AZI adversarele de la Paris

Pregatirile pentru al doilea turneu de Grand Slam din 2019, Roland Garros, au intrat in linie dreapta.

Au mai ramas doar cateva zile pana la startul partidelor de pe tabloul principal de la Roland Garros, iar jucatorii si jucatoarele aflati la Paris isi vor afla in scurt timp adversarii si adversarele. Campionii en-titre la competitia organizata in Capitala Frantei sunt Rafael Nadal si Simona Halep. Asa cum o indica traditia de la Paris, cei doi vor fi prezenti la tragerea la sorti si vor afla in direct care le sunt posibilele parcursuri pana in finalele de simplu masculin si simplu feminin.



Tragerea la sorti de la Roland Garros va avea loc joi, pe 23 mai, de la ora 20, ora Romaniei (19, ora locala), urmand ca vineri, pe 24 mai, jucatorii aflati la Paris sa se intalneasca cu jurnalistii. Sambata, pe 25 mai, va fi organizata si ziua dedicate copiilor, eveniment in cadrul caruia ar putea fi antrenata si campioana en-titre, Simona Halep.

Cinci jucatori din Romania isi vor afla adversarii la Roland Garros 2019



Pe tabloul principal de la Roland Garros, Romania le are direct acceptate pe Simona Halep, campioana en-titre la Paris, Mihaela Buzarnescu, Sorana Cirstea si Irina Begu. Din calificari mai poate veni doar Ana Bogdan, care a trecut in primul tur al calificarilor de jucatoarea din Paraguai, Veronica Cepede Royg. In calificari se mai afla si Irina Bara, insa ea a fost eliminata inca din runda inaugurala de catre ucraineanca Anhelina Kalinina, locul 152 WTA.



Pe tabloul masculin de simplu, Romania il va avea doar pe Marius Copil, locul 81 ATP. Aradeanul a acumulat pe zgura o singura victorie si patru infrangeri, insa a reluat colaborarea cu Andrei Pavel, fapt care l-ar putea ajuta inainte de startul celui de-al doilea turneu de Grand Slam al anului. Turneul organizat in Capitala Frantei se desfasoara in perioada 26 mai – 9 iunie.