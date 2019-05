Simona Halep, Roland Garros 2019 | Anuntul facut despre Darren Cahill: "Nu mi-a fost usor fara el!" Interviu eveniment in Telegraph

Simona Halep a acordat un interviu pentru The Telegraph inainte de startul Roland Garros 2019.

Simona Halep, campioana en-titre de la Roland Garros, se afla la Paris in asteptarea turneului ei preferat, pe care l-a castigat anul trecut dupa o finala disputata cu americanca Sloane Stephens. Romanca a acordat de curand un interviu pentru The Telegraph in care a vorbit despre cum i-a schimbat acel titlu viata, ce a insemnat performanta de la Openul francez pentru ea, dar si despre nivelul de joc la care se afla acum, in ciuda faptului ca nu a castigat niciun titlu sezonul acesta.



“Cand castigi un Grand Slam, te simti un sportiv complet. Sunt recunoscatoare pentru tot. Insa viata mea este aceeasi, nimic nu s-a schimbat. Sunt bucuroasa de ce am realizat, sunt mai increzatoare, simt ca sunt intr-o pozitie mai buna, intr-un loc mai bun, si am crescut mult ca om. Cred ca mi s-au intamplat numai lucruri bune de cand am castigat Grand Slam-ul”, a spus Halep pentru sursa citata.



Simona Halep marturiseste ca s-a dezvoltat atat de mult datorita fostului ei antrenor, Darren Cahill: “Nu este usor fara el”



Romanca a precizat ca datorita lui Darren Cahill a crescut atat de mult. “Darren a fost foarte important pentru cariera mea. Datorita lui am realizat lucruri importante. Nu este usor fara el, dar m-a invatat cum sa gestionez momentele din timpul meciurilor. Cred ca sunt la un nivel bun de tenis in acest moment si sunt pozitiva pe teren. Am jucat bine in acest an, chiar daca nu am castigat turnee. Cred ca nivelul meu este bun”.



Simona a vorbit si despre noul val din circuitul feminin de tenis. “Arata ca si cum nu ar avea emotii, par foarte puternice mental. Eu muncesc mult ca sa fiu cea mai buna. Muncesc ca sa devin mai buna in fiecare zi. Tenisul feminin este foarte deschis, de aceea multe sportive castiga. Cred ca acest lucru este bun pentru sport si pentru public”, a mai spus fostul lider WTA. Mai apoi, Simona a vorbit despre nepotica ei, Tania, pe care o indrageste foarte mult: “Vorbesc cu ea aproape in fiecare zi pe FaceTime. Vrea sa vina la Bucuresti sa stea cu mine, dar este imposibil, pentru ca deseori sunt plecata. O vizitez de fiecare data cand am ocazia. Trebuie sa mai joc tenis cativa ani, dar apoi voi putea petrece mai mult timp cu nepoata mea”.



Simona Halep se afla la Paris inca de marti. Ea isi va afla adversarele la Roland Garros in aceasta seara, in jurul orei 20, ora Romaniei, atunci cand are loc tragerea la sorti de la Paris.