SIMONA HALEP ROLAND GARROS 2019 | Veste buna pentru Simona dupa victoria din turul 1! Cand joaca urmatorul meci

Simona Halep a aflat cand va juca in turul al doilea la Roland Garros 2019.

Simona Halep, campioana en-titre la Roland Garros 2019 si cap de serie numarul trei la editia din acest an, a obtinut calificarea in turul al doilea la cel de-al doilea turneu de Grand Slam al anului, dupa ce a invins-o pe Ajla Tomljanovic, locul 47 WTA, scor 6-2, 3-6, 6-1, la capatul unui meci care a durat o ora si 36 de minute de joc.

In continuare, cea mai buna jucatoare de tenis a Romaniei aflata pe tabloul principal de simplu o va intalni in turul secund pe Magda Linette, locul 87 WTA, din Polonia, care a invins-o in runda inaugurala pe Chloe Paquet (Franta), locul 166 WTA, beneficiara unui wild card, scor 3-6, 6-1, 6-2, dupa o ora si 46 de minute de joc.

Cand joaca Simona Halep in turul al doilea la Roland Garros 2019

Ca in fiecare an, la fiecare dintre cele patru turnee de Grand Slam, Simona Halep va avea la dispozitie o zi libera intre meciul din turul inaugural si cel din turul doi. Astfel, ea va juca impotriva polonezei Magda Linette joi, pe 30 mai, la o ora pe care organizatorii o vor comunica cel mai probabil miercuri la Paris.

Simona Halep are teoretic drum liber spre o noua finala la turneul ei preferat. Constanteanca a disputat de-a lungul timpului la Paris trei finale, prima in 2014, cu Maria Sharapova. Atunci, ea a pierdut la diferenta de cateva puncte meciul cu rusoaica, iar in 2017 a revenit si a jucat o noua finala la turneul ei preferat, de data aceasta cu letona Jelena Ostapenko. Nici a doua oara nu a fost cu succes, insa in 2018 a jucat o finala de poveste cu americanca Sloane Stephens, la a carei final Simona a cucerit primul titlu de Grand Slam din cariera.