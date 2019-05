SIMONA HALEP LA ROLAND GARROS 2019 | Simona nu l-a uitat pe Darren Cahill! Declaratie fabuloasa! "Cand ma uitam la el in momente grele imi transmitea liniste"

Simona Halep, fost lider mondial pentru 64 de saptamani si cap de serie numarul trei la editia din 2019 a turneului de la Roland Garros, a obtinut calificarea in turul al treilea la cel de-al doilea turneu de Grand Slam al anului, dupa ce a invins-o pe Magda Linette, locul 87 WTA, scor 6-4, 5-7, 6-3, la capatul unui meci care a durat doua ore si 12 minute de joc.

In turul trei, romanca in varsta de 27 de ani o va intalni la Openul francez pe castigatoarea dintre Aleksandra Krunic, din Serbia, locul 76 WTA, si Lesia Tsurenko, din Ucraina, locul 27 WTA. Partida dintre cele doua jucatoare a fost suspendat si se va relua vineri de la scorul de 7-5, 5-7, 6-6. La Paris, Simona a vorbit in cadrul conferintei de presa despre cat de mult ii lipseste Darren Cahill, fostul ei antrenor.

Simona Halep, despre lipsa lui Darren Cahill

"Cu siguranta mai am de progresat la multe capitole, asta incerc sa fac zi de zi, este obiectivul meu principal sa devin mai buna pe teren si in afara lui. Deja consider ca am progresat la atitudine, consider ca toate lucrurile pe care Darren mi le-a spus acum le pun in practica cat se poate de bine, incerc sa fac tot ce pot. Bineinteles ca ii simt lipsa (n.r. lui Darren Cahill), e un antrenor extraordinar si acum incerc sa ma adaptez si la noua echipa, incerc sa ma adaptez cu tot ce se intampla in jurul meu. Cand ma uitam la el in momente grele imi transmitea liniste", a declarat Simona Halep la Paris.