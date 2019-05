"Oooo, scuze, campionule!" Moment FABULOS la conferinta de presa a Simonei Halep dupa victoria de la Roland Garros! Pe cine a intrerupt in mijlocul discursului

Ce a spus Simona Halep la conferinta de presa de la Roland Garros 2019 dupa victoria din turul doi.

Simona Halep a castigat duelul cu Magda Linette, locul 87 WTA, scor 6-4, 5-7, 6-3, dupa doua ore si 12 minute de joc, iar in turul urmator o va intlani pe castigatoarea dintre Krunic si Tsurenko. Jucatoarea noastra a vorbit despre ce s-a intamplat in setul secund, pe care l-a pierdut inexplicabil, ratand trei oportunitati de a inchide meciul.

“Ea (n.r. Magda Linette) a jucat un tenis foarte bun, a alergat foarte bine. Cred ca nu am jucat destul de inalt si am jucat foarte mult pe mijloc. Trebuia sa deschid mai mult terenul. Am fost aproape sa castig in doua seturi, dar nu s-a intamplat. Ramane o victorie importanta. Jocul a fost mai lent azi din cauza conditiilor meteo. Nu-mi place sa joc seara, am avut ceva emotii. Experienta m-a ajutat sa trec peste mingiile de meci ratate in setul secund. Nu m-a surprins Magda, tot jocul ei a fost extraordinar. Stiam ca e o jucatoare buna, dar azi a jucat cel mai bun meci al ei. M-am gandit la 5-1 ca e posibil sa nu se termine meciul azi. Nu-mi doream asta. Chiar nu voiam sa intru maine (n.r. azi) pe teren pentru un game sau doua”, a declarat Simona la conferinta de presa de dupa meci.

Ce probleme medicale a acuzat Simona Halep la interviul de pe teren

Imediat dupa meci, Simona Halep si-a alertat fanii, spunand ca nu s-a simtit bine pe teren din cauza unor probleme, insa fara a spune exact despre ce este vorba. La conferinta de presa, romanca a clarificat mesajul transmis anterior. “Sunt un pic obosita, mi-a fost rau pe toata durata meciului, dar cel mai important e ca am reusit sa castig. Acum ma simt mai bine dupa ce am facut un masaj. Am probleme la stomac, e o stare de rau. Nimic grav si nimic serios”, a mai spus Simona la conferinta.

Ce spune Simona Halep despre viitoarea adversara de la Paris

“Cu amandoua am mai jucat. Cu Tsurenko am jucat de foarte multe ori, am castigat meciurile, insa nu a fost niciodata usor. E o jucatoare care se foloseste de forta sa, trebuie jucat mai inteligent cu ea. Cu Krunic nu am mai jucat de ceva timp. Nu mai stiu cum joaca acum, trebuie sa ma uit un pic. Vreau sa fiu insa concentrata pe jocul meu in special. Terenul a fost ud, vremea, atmosfera in general, a fost grea azi, nu pleca mingea. Jocul a fost lent astazi, am cautat o scuza cand eram nervoasa pe racheta. Nu-mi place sa joc seara. Chiar am avut emotii, fiind programata ultimul meci”, a incheiat Simona.

Simona Halep “a dat buzna” peste Juan Martin Del Potro la Paris

Simona Halep a avut parte la Paris si de un moment amuzant la conferinta de presa. Cand a venit la intalnirea cu jurnalistii, in sala de conferinte era deja prezent Juan Martin Del Potro, care urma sa incheie un interviu. Simona a facut un pas inapoi si a exclamat: “Oooo, scuze, campionule”. Dupa asta, romanca a asteptat ca argentinianul sa termine interviul si a glumit spunandu-i sa se grabeasca. La final, cei doi s-au imbratisat.