"Nu e vina mea ca am pierdut, am jucat bine!" Ce a spus Magda Linette dupa infrangerea din meciul nebun cu Simona Halep de la Roland Garros

Ce a spus Magda Linette dupa infrangerea suferita in fata Simonei Halep la Roland Garros 2019.

Simona Halep, fostul lider mondial din WTA, a reusit joi sa se impuna in fata Magdei Linette in turul al doilea de la Roland Garros cu scorul de 6-4, 5-7, 6-3, dupa doua ore si 12 minute de joc. Jucatoarea din Polonia a avut un nivel de joc exceptional si desi romanca a avut trei sanse de a inchide meciul in setul doi, Linette a revenit spectaculos si a trimis partida in set decisiv.

In turul al treilea, Simona Halep o va intalni pe castigatoarea partidei dintre Aleksandra Krunic, din Serbia, locul 76 WTA, si Lesia Tsurenko, din Ucraina, locul 27 WTA. Meciul dintre cele doua jucatoare a fost suspendat si se va relua vineri de la scorul de 7-5, 5-7, 6-6. La Roland Garros, in setul trei cand se ajunge la 6-6, nu se aplica sistemul “tie break”, se merge din aproape in aproape pana una dintre jucatoare se distanteaza la doua game-uri, moment in care castiga si se califica mai departe in competitie.

Ce a declarat Magda Linette dupa infrangerea suferita in fata Simonei Halep la Roland Garros 2019

”Nu e vina mea ca am pierdut acest meci, dar am pierdut din nou jucand bine. Simt ca sunt din ce in ce mai aproape de nivelul maxim. Voi continua sa muncesc si voi castiga meciuri intr-o buna zi, asa cum face Halep. Cred ca pot avea succes”, a spus Linette, la finalul meciului cu Simona Halep.