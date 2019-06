ROLAND GARROS 2019 | Simona Halep, performanta greu de egalat la Paris: "Habar nu aveam, sper sa o tin tot asa!"  

Simona Halep a reusit la Roland Garros 2019 o performanta greu de egalat in circuitul feminin de tenis.

Simona Halep, campioana en-titre de la Openul francez, a uimit pe toata lumea pe zgura pariziana si s-a ales cu un nou titlu, cel de “Regina a returului”, asta pentru ca a adunat in ultimele doua meciuri 16 breakuri consecutive, un record greu de egalat in circuitul feminin de tenis. "Uluitor: Simona Halep a reusit 16 break-uri consecutive", au scris cei de la WTA.

Ultima data cand Simona a pierdut un game pe serviciul adversarei s-a intamplat in turul secund, in fata polonezei Magda Linette. De altfel, in ultimele doua partide disputate la Paris, cu Lesia Tsurenko si Iga Swiatek, fostul lider WTA a reusit sa faca break la fiecare serviciu al adversarelor, record care s-ar putea extinde si in meciul din sferturile de finala.

Simona Halep, mai increzatoare ca niciodata la retur

Pana in prezent, Simona a cedat doar doua seturi la Paris, in primele doua meciuri, cele de acomodare, in care a intalnit jucatoare destul de periculoase. “Habar nu aveam! Nu am apucat sa ma uit pe statistici. Mereu sunt increzatoare la retur, e un avantaj si pentru meciul urmator, sper sa continui tot asa”, a spus Simona Halep la conferinta de presa de la Paris.

turul I: 6-2, 3-6, 6-1 cu Ajla Tomljanovic;

turul II: 6-4, 5-7, 6-3 cu Magda Linette;

turul III: 6-2, 6-1 cu Lesia Tsurenko;

optimi: 6-1, 6-0 cu Iga Swiatek.

In sferturile de finala ale turneului organizat in Capitala Frantei, Simona Halep o va intalni pe americanca Amanda Anisimova. Meciul lor este programat primul pe arena principala, Philippe Chatrier, de la ora 15, ora Romaniei. Cele doua jucatoare se vor intalni in circuitul feminin de tenis pentru prima data.