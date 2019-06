SIMONA HALEP - AMANDA ANISIMOVA ROLAND GARROS 2019 | Cine este Amanda Anisimova, adversara Simonei Halep din sferturi! A jucat finala la Roland Garros la juniori

Simona Halep, campioana en-titre la Openul francez, o va intalni in sferturile de finala de la Paris pe Amanda Anisimova, locul 51 WTA, care se anunta a fi o mare speranta a tenisului mondial feminin.

Jucatoarea din SUA a jucat in acest sezon competitional 15 partide pe suprafata rosie, din care a cedat doar patru.

Simona Halep si Amanda Anisimova se intalnesc in circuitul profesionist de tenis in premiera. Tanara jucatoare de tenis din Statele Unite ale Americii se afla in prezent la cea mai buna clasare a ei in circuitul profesionist de tenis, locul 51 WTA, la doar 17 ani. Meciul dintre Simona Halep si Amanda Anisimova este programat la Roland Garros miercuri, la o ora pe care organizatorii o vor anunta in curand.

Cine este Amanda Anisimova, adversara Simonei Halep din sferturile de finala de la Roland Garros 2019

Amanda Anisimova, nascuta pe 31 august 2001 la Freehold, New Jersey, in Statele Unite ale Americii, a inceput tenisul la o varsta frageda, iar pasul spre circuitul profesionist de tenis l-a facut rapid, imediat dupa rezultatele fantastice obtinute la junior. Parintii ei, ambii rusi, au decis sa-i ofere Amandei un viitor diferit si s-au mutat in America. Pe cand Anisimova avea doar trei ani, parintii s-au mutat in Miami, acolo unde Amanda a copilarit si a luat primele lectii de tenis.

In prezent, ea este antrenata de tatal ei, Konstantin. In circuitul profesionist de tenis, Anisimova a cucerit un singur titlu, chiar anul acesta, la Bogota, trecand in finala de australianca Sharma, in trei seturi. Fosta invingatoare a US Open la juniori, in 2017, si finalista la Roland Garros, tot la juniori, in 2016, la varsta de 14 ani, Anisimova a atins la aceasta editie a turneului de la Roland Garros cea mai inalta performanta la un Grand Slam, la seniori. De asemenea, ea ajuns in optimile de finala la Australian Open, tot in acest an. Anul trecut, ea a disputat prima finala WTA, la Hiroshima.