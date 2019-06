SIMONA HALEP LA ROLAND GARROS | Mansour Bahrami, convins ca Simona Halep va reveni pe primul loc in clasamentul WTA

Simona Halep o intalneste maine pe Amanda Anisimova, in sferturile de finala Roland Garros.

Mansour Bahrami, fost jucator profesionist de tenis, unul dintre cei mai spectaculosi sportivi ai tenisului, a vorbit la Paris, intr-un interviu acordat pentru Hotnews.ro, despre Simona Halep, ce ar putea romanca sa imbunatateasca in jocul ei, darsi despre faptul ca este convins ca e ava reveni pe primul loc in clasamentul WTA.

"Simona este o incredibila luptatoare, o persoana minunata, am spus acum 4-5 ani, cand eram in Bucuresti, ca va fi cu siguranta numarul unu mondial. De asemenea, mai cred cu tarie ca va reveni pe locul 1 in lume. Ce ar putea sa imbunatateasca? Este foarte buna cam la toate capitolele, cred ca ar trebui totusi sa aiba mai multa incredere in fortele ei, cred ca ar fi cel mai bun lucru pe care ar putea sa-l faca. Si cred ca sta in mainile ei sa o faca, a spus Mansour Bahrami pentru Hotnews.

"Halep poate sa castige din nou trofeul!"



"Poate sa invinga din nou aici, la Roland Garros, multe dintre rivalele ei nu mai sunt deja in concurs. S-a impus anul trecut si chiar cred ca este intr-o pozitie foarte buna pentru a se impune inca o data", a mai spus Bahrami pentru sursa citata.

Simona Halep se va duela in sferturile de finala de la Roland Garros cu tanara jucatoare din Statele Unite ale Americii, Amanda Anisimova, locul 51 WTA. Pentru cele doua jucatoare va fi primul meci direct in circuitul feminin de tenis. Partida lor va avea loc la Paris miercuri, la o ora pe care organizatorii o vor comunica in cursul zilei de marti.