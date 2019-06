SIMONA HALEP ROLAND GARROS 2019 | Daniel Dobre, la momentul adevarului! Ce inseamna sa lucrezi cu Simona Halep: "Darren este tatal succesului ei, iar eu sunt unchiul"

Daniel Dobre a acordat la Paris un interviu in care a vorbit despre cum este sa o antreneze pe Simona Halep.

Daniel Dobre, antrenorul actual al Simonei Halep, a vorbit intr-un interviu acordat jurnalistului Alex Sharp, despre cum este sa o antrenezi pe cea mai buna jucatoare de tenis din Romania. Tehnicianul roman a marturisit ca intre el si Simona nu este vorba doar despre o relatie antrenor-jucator, ci si despre prietenie. “Am avut placerea sa fiu invitat la ziua ei sau atunci cand a sarbatorit titlul de la Roland Garros, anul trecut. Am pastrat mereu legatura. Dar am fost surprins ca m-a contactat, eu fiind implicat in proiectele mele: clubul pe care il am, juniorii cu care lucram. Relatia dintre noi nu se rezuma doar la antrenorat. Suntem prieteni. Este esential ca jucatorul sa-si exteriorizeze mereu dorintele si nevoile. Suntem foarte directi unul cu altul, avem cea mai buna comunicare posibila”, i-a spus “Brica” lui Sharp.

Daniel Dobre a precizat ca a fost surprins sa o gaseasca pe Simona atat de schimbata la reluarea colaborarii. “Oamenii din jurul ei o privesc altfel, este mai in largul ei in viata sociala, are multi prieteni in circuit, vorbeste cu multi antrenori. Este cu adevarat apreciata in aceasta comunitate. Si inainte era incredibil de draguta, dar era mai interiorizata, considera ca e mai usor sa-si pastreze gandurile doar pentru ea. Acum este mult mai increzatoare, nu numai pe teren, ci si in afara lui. Prima tinta a Simonei este sa nu aiba regrete: sa nu plece de pe teren fara sa stie ca a dat totul, ca a luptat pentru fiecare punct, ca a avut atitudinea potrivita. Doar vedem cum atatia capi de serie ies din turneu atat la feminin, cat si la masculin. Am mai observat ca executa mai multe scurte decat inainte”, a mai spus Dobre.

Daniel Dobre a vorbit si despre modalitatea de lucru pe care o are cu Simona Halep

Antrenorul in varsta de 50 de ani a marturisit ca tine legatura cu Darren pentru a o ajuta cat mai bine posibil pe eleva lui. “Am mereu un plan, cu multe dintre adversare a jucat, le cunoaste, asa ca stie deja cam ce are de facut. Ea are mereu prioritate in ce priveste tactica, dar sunt mereu pregatit sa adaug ceva nou si am toate informatiile pregatite. Vorbesc in continuare cu Darren, el cunoaste circuitul mai bine decat mine. El este cel care a gasit calea sa scoata la lumina tot ce are Simona mai bun. Si nu este vorba doar despre tenis, ci si despre latura mentala si cea emotionala. Ea a reusit sa realizeze acestea cu el, doarece s-a exprimat mai mult, a acceptat sa incerce lucruri noi, si-a deschis mintea si sufletul. Eu nu pot fi Darren, incerc sa abordez altfel anumite lucruri, urmand insa mereu aceeasi cale. Este calea Simonei. Aduc doar mici variatii, astfel ca ea sa ramana mereu proaspata”, a marturisit Dobre.

“Este o perfectionista. Nu ai voie sa faci greseli. Sa o antrenez pe Simona este visul meu si sunt foarte mandru ca l-am realizat. Intr-un fel, Darren este tatal succesului ei, iar eu sunt unchiul. Este incredibil ce realizari are la antrenamente, dar cateodata, in turneu, se crispeaza. Telul meu primordial este sa joace liber la meciuri, in majoritatea timpului, astfel incat sa-si poata exprima talentul. Stie sa faca orice cu mingea, la fel ca Federer cu variatia. Dar vrea sa constientizeze singura toate acestea. Este foarte puternica si, in general, isi rezolva singura problemele. Pe masura ce avanseaza in turneu este bine sa scapam de presiune si de orice ganduri care complica situatia. Acum tendinta este buna, dispozitia ei psihica este cea potrivita pentru apararea titlului”, a mai spus antrenorul jucatoarei noastre.