ROLAND GARROS 2019 | Mats Wilander o avertizeaza pe Simona Halep inaintea meciului din sferturi: "Anisimova nu are 17 ani! Poate doar in buletin!"

Mats Wilander o avertizeaza pe Simona Halep inaintea meciului cu Amanda Anisimova.

Simona Halep, campioana en-titre de la Roland Garros, o va intlni in sferturile de finala de la Openul francez pe Amanda Anisimova, locul 51 WTA, in varsta de doar 17 ani. Pentru cele doua jucatoare, acesta va fi primul duel direct in circuitul feminin de tenis. Anisimova este cea mai tanara jucatoare din Top 100 WTA.

Mats Wilander, comentator si analist sportiv la Eurosport, a tras un semnal de alarma inaintea acestui meci, precizand ca desi este atat de tanara si aparent lipsita de experienta, Amanda Anisimova poate reprezenta un real pericol pentru fostul lider mondial din WTA.



Mats Wilander, avertisment pentru Simona Halep la Roland Garros



"Anisimova nu are 17 ani. Poate doar in buletin. Ea intelege bine tenisul, e matura, are un joc fantastic. Trebuie sa mai creasca putin, sa aiba mai multa forta, dar, per-ansamblu, e o jucatoare fantastica", a spus Mats Wilander la Eurosport.

Suedezul a vorbit si despre Simona, despre care spune ca nu mai are presiunea rezultatului de anul trecut. "Desi nu incepuse foarte bine turneul, a crescut de la meci la meci, iar azi (n.r. ieri) a fost impresionanta. Ea nu trebuie sa se gandeasca la cucerirea turneului, ci sa ia fiecare meci in parte. Simona e mult mai calma acum, prin comparatie cu 2018, nu mai exista presiunea rezultatului", a mai spus Mats Wilander.