SIMONA HALEP - AMANDA ANISIMOVA ROLAND GARROS 2019 | "Am fost foarte fericita ca a castigat anul trecut!" Adversara Simonei Halep, fair-play absolut inaintea duelului din sferturi

Ce spune Amanda Anisimova despre meciul cu Simona Halep de la Roland Garros 2019.

Amanda Anisimova, locul 51 WTA, s-a calificat in premiera in sferturile de finala de la Roland Garros, acolo unde o va intalni pe campioana en-titre, Simona Halep. Cele doua jucatoare se vor intalni pentru prima data in circuitul profesionist de tenis. Anisimova, in varsta de doar 17 ani, va incerca la Paris sa produca surpriza si sa se califice in penultimul act.

Ea a marturisit ca de abia asteapta sa joace impotriva fostului lider mondial din WTA, dar a precizat, de asemenea, ca s-a bucurat mult pentru succesul romancei de anul trecut din finala de la Roland Garros, dupa toate finalele cedate.

Amanada Anisimova a vorbit despre meciul cu Simona Halep

“Nu pot sa va spun cat de nerabdatoare sunt sa joc impotriva Simonei Halep. E incredibil sa joci impotriva ei. A castigat anul trecut aici, asa ca nu puteam avea un meci mai potrivit. Are o mare experienta, este castigatoare de Grand Slam. Mie nu-mi ramane decat sa intru pe teren si sa joc. Nu am niciun fel de presiune. Sper ca voi reusi cel mai bun tenis al meu, iar apoi vedem ce se va intampla. Am fost foarte fericita cand ea a castigat anul trecut la Roland Garros. Am vazut-o cat a suferit dupa ce a pierdut in 2017. Chiar m-am bucurat pentru succesul ei. Imi voi exersa serviciul mult in ziua de pauza. Sper sa nu faca prea multe break-uri si cu mine. Sunt foarte increzatoare pe propriul serviciu. Cred ca lovesc mingea mult mai puternic decat o faceam in urma cu cateva luni”, a spus Amanda Anisimova la conferinta de presa de la Paris.