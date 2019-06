SIMONA HALEP - AMANDA ANISIMOVA ROLAND GARROS 2019 | Organizatorii au anuntat ora de start a duelului din sferturi! Cand joaca Halep pentru calificarea in semifinale la Paris

Simona Halep a aflat la ce ora va juca in sferturile de finala la Roland Garros 2019!

Simona Halep, campioana en-titre la Roland Garros 2019, va evolua in sferturile de finala la Openul francez cu Amanda Anisimova, locul 51 WTA. Sportiva noastra s-a calificat in sferturi dupa ce a invins-o in optimi pe poloneza Iga Swiatek, locul 104 WTA, scor 6-1, 6-0, la capatul unui meci care a durat doar 45 de minute de joc.

De partea cealalta, americanca Amanda Anisimova s-a impus in optimile de finala in fata Alionei Bolsova Zadoinov, din Spania, locul 137 WTA, scor 6-3, 6-0, dupa o ora si 9 minute de joc. Partida dintre Simona Halep si Amanda Anisimova va fi o premiera absoluta in circuitul feminin de tenis. Cele doua jucatoare se vor intalni pentru prima data. In turul inaugural, Amanda Anisimova a trecut de Tan, iar in turul secund de Aryna Sabalenka. Mai apoi, in turul trei a trecut de Irina Begu. De partea cealalta, Simona a invins-o in prima runda pe Ajla Tomljanovic, iar in turul doi pe Magda Linette. In turul trei a invins-o pe Lesia Tsurenko.

Organizatorii au anuntat ora de start a partidei dintre Simona Halep si Amanda Anisimova

Organizatorii francezi au anuntat ora la care va juca Simona Halep in sferturile de finala la turneul de la Paris. Astfel, campioana en-titre se va duela cu Amanda Anisimova miercuri, pe 5 iunie, de la ora 15:00, ora Romaniei, partida aceasta fiind prima a zilei pe arena principala din complex, Philippe Chatrier. In primul, al treilea si al patrulea tur, romanca a fost programata sa joace pe Philippe Chatrier, iar in turul doi pe Suzanne Lenglen.

Anisimova a inregistrat rezultate foarte bune pe suprafata rosie pana acum. Ea a cucerit marele trofeu de la Bogota, dupa ce a invins-o pe australianca Astra Sharma in trei seturi, scor 4-6, 6-4, 6-1. In total, Anisimova are 11 victorii si doar patru infrangeri pe suprafata rosie pana acum.