ROLAND GARROS 2019 | Simona Halep le-a dezvaluit francezilor unde s-ar muta definitiv! Orasul in care romanca si-ar dori sa traiasca

Simona Halep a dezvaluit la Paris unde s-ar putea muta definitiv.

Din cauza ploii, Simona Halep a avut mai mult timp la dispozitie pentru alte activitati, printre care si un interviu acordat jurnalistilor francezi de la Le Figaro in care a vorbit despre orasul in care s-ar putea muta definitiv, oras pe care l-ar alege din mai multe motive.

Fostul lider mondial a dezvaluit ca si-ar dori sa locuiasca in Capitala Frantei, in Paris, oras de care s-a indragostit inca de cand a participat pentru prima data la Roland Garros. De asemenea, pe zgura pariziana, Simona a inregistrat de-a lungul timpului rezultate foarte bune, disputand acolo trei finale la Openul francez (2014, 2017, 2018).

Simona Halep, indragostita de Paris

"Ma vad locuind in Paris pentru ca este unul dintre orasele mele favorite. Daca as putea sa aleg, mi-ar placea sa locuiesc aici. In timpul turneului, viata mea se rezuma la hotel si terenuri, dar cand am o vacanta imi place sa vin la Paris. Imi plac arhitectura si stilul de viata, iar parizienii ma primesc intotdeauna bine. Iubesc Champs-Elysses si strada Victor-Hugo, unde sunt multe locuri bune sa faci cumparaturi. Recent am fost ranita cand am vazut imaginile cu catedrala arzand. Unul dintre marile mele regrete este ca nu am reusit sa o vizitez inainte", a declarat Simona.

Jucatoarea noastra va juca azi, de la ora 13, ora Romaniei, in sferturile de finala de la Roland Garros, impotriva Amandei Anisimova, locul 51 WTA. Ele ar fi trebuit sa joace ieri, insa ploaia nu a permis disputarea niciunui joc la Paris.