ROLAND GARROS 2019 | Daniel Dobre, despre Amanda Anisimova, adversara Simonei Halep din sferturi

Daniel Dobre a vorbit la Paris despre urmatoarea adversara a Simonei Halep, Amanda Anisimova.

Simona Halep, cap de serie numarul trei la editia din acest an a Roland Garros, a trecut pana acum la Paris de Tomljanovic, Linette, Tsurenko si Swiatek, iar in sferturile de finala va da peste Amanda Anisimova, locul 51 WTA, una dintre cele mai promitatoare jucatoare de tenis din noul val de talente.

Antrenorul Simonei Halep, Daniel Dobre, a vorbit la Paris despre jucatoarea in varsta de 17 ani, Anisimova, pe care o compara cu Maria Sharapova in tinerete. ”Simona e campioana la capitolul break-uri si pentru ca fetele cu care a jucat n-au avut servicii senzationale. Nu e ca la Konta, in meciul in care daca ai facut doua break-uri ai luat seturi, sau la Serena, acolo unde e la fel, extrem de important. Dar sa retinem ca la retur Simona e cam cea mai buna jucatoare din circuit. Anisimova nu serveste nici ea rau. Ea seamana cu Sharapova in tinerete!”, a declarat Daniel Dobre la o conferinta de presa de la Paris.

Simona Halep: "Parca sunt eu cu Serena acum zece ani"

"E un an atipic, multe favorite au pierdut in primele tururi. Konta cred ca e surpriza turneului, nu ma asteptam sa joace asa bine pe zgura. E un schimb de generatii, dar vorba Simonei, la meciul cu Anisimova sau la cel cu Swiatek era cu zece ani mai mare decat ele, chiar spunea, parca sunt eu cu Serena acum zece ani!", a mai spus "Brica".