ROLAND GARROS 2019 | Pericol pentru Halep! Navratilova s-a razgandit: cine e favorita la castigarea Roland Garros 2019: "A aparut de nicaieri si acum uimeste o lume intreaga!"

Simona Halep nu mai e favorita Martinei Navratilova la castigarea Roland Garros 2019.

Legendara tenismena Martina Navratilova s-a razgandit cu privire la numele favoritei la castigarea Openului francez din acest an. Chiar daca aceasta o desemnase pe Halep cu prima sansa, acum, favorita ei este o alta jucatoare.

Navratilova mizeaza pe Johanna Konta la Paris, impresionata fiind de evolutiile excelente ale britanicei pe zgura de la Roland Garros.

"Nu ma asteptam sa joace atat de bine pe zgura. A aparut de nicaieri si acum uimeste o lume intreaga. Poate ea se astepta, dar eu chiar nu puteam prezice asta pentru ca nu castigase niciun meci la Roland Garros pana acum. Finala de la Roma i-a dat multa incredere.

Atunci a ramas fara combustibil, dar increderea ei este la un nivel ridicat. Are un joc bun pentru toate suprafetele. Poate ca pentru ea nu e o surpriza, dar pentru noi cu siguranta este!", a declarat Navratilova pentru Tennis Channel.

Johanna Konta, calificare fulger in semifinale

Johanna Konta a avut un parcurs excelent in acest an la Roland Garros. Ea a trecut in doar o ora si 10 minute de joc de Sloane Stephens, finalista de anul trecut. Britanica s-a impus cu 6-1 6-4, dupa un meci in care a servit aproape perfect si a reusit 25 de lovituri castigatoare.

Johanna Konta va da in semifinale de Marketa Vondrousova din Cehia, cosmarul Simonei Halep de la Roma.

In cazul in care Johanna Konta ajunge in finala si va juca, eventual, cu Simona Halep, romanca porneste un un avantaj minin in fata britanicei in ceea ce priveste scorul intalnirilor directe. Simona conduce cu 4-3, cel mai recent duel fiind castigat de Halep in turul doi din acest an la Madrid.