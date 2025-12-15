GALERIE FOTO Mariah Carey va cânta la ceremonia de deschidere a JO de iarnă de la Milano-Cortina din 2026

Mariah Carey va cânta la ceremonia de deschidere a JO de iarnă de la Milano-Cortina din 2026
În perioada 6-22 februarie vor avea loc JO de iarnă.

Mariah CareyJocurile Olimpice de Iarna
Superstarul american al muzicii pop Mariah Carey este prima artistă muzicală importantă anunţată în programul ceremoniei de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina 2026.

Mariah Carey va cânta la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina din 2026

Carey va concerta pe stadionul San Siro din Milano pe 6 februarie, la lansarea Jocurilor, care se vor încheia pe 22 februarie.

Prezenţa sa are scopul de a reflecta tema centrală a ceremoniei, „Armonie”, combinând muzica şi sportul pentru a promova valori precum incluziunea, respectul şi schimburile culturale. Ceremonia de deschidere, creată şi produsă de Balich Wonder Studio, va avea ca protagonişti artişti internaţionali şi va pune în valoare cultura şi inovaţia italiene.

Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026 se vor desfăşura în nordul Italiei, cu probe organizate la Milano, Cortina d'Ampezzo şi în alte locuri din Lombardia, Veneto şi Trentino-Alto Adige.

”All-in” pentru Slobozia - FCSB! Pe cine a trimis în teren Gigi Becali
Și-au asigurat medalii la Europenele Under-17! Performanța reușită de cei doi pugiliști români
Farul Constanța - UTA Arad 1-1! „Marinarii” se îndepărtează de play-off
Medaliată cu bronz la JO, Alysha Newman câștigă o adevărată avere pe o platformă pentru adulți
”All-in” pentru Slobozia - FCSB! Pe cine a trimis în teren Gigi Becali
Unirea Slobozia - FCSB, LIVE TEXT de la 20:30 | Echipele de start
Presa din Italia a reacționat imediat ce Interul lui Cristi Chivu a devenit lider în Serie A

Cristi Chivu a ieșit la atac după victoria cu Genoa: „Acum 5 luni ziceau că terminăm pe 10!”

Cu ce problemă se va confrunta FCSB după fereastra de achiziții din iarnă. Dilema lui Ilie Dumitrescu și reacția lui Gigi Becali

”Pe făraș” după ce a fost umilit de FCSB?! ”Crede că toți suntem idioți! Arată o mentalitate mică”

Gigi Becali i-a pus contractul pe masă, iar jucătorul a rămas uimit: "Chiar e adevărat?"

Genoa - Inter 1-2! Cristi Chivu este lider în Serie A!



”All-in” pentru Slobozia - FCSB! Pe cine a trimis în teren Gigi Becali
Sfârșit de drum pentru Olăroiu! Naționala Emiratelor, zdrobită astăzi în FIFA Arab Cup
Unirea Slobozia - FCSB, LIVE TEXT de la 20:30 | Echipele de start
Englezii au anunțat când va reveni Radu Drăgușin în lotul lui Thomas Frank
Alex Pițurcă nu mai duce grija banilor! Afacere de 3.500.000 de euro
stirileprotv Femeia pentru care DiCaprio a spus „adio” limitei de vârstă. Cum arată modelul care i-a anulat faimoasa teorie. GALERIE FOTO

protv Trei zodii își schimbă destinul începând cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, în sfârșit, tot ce își doresc

stirileprotv Unde se deschide cel mai mare parc tematic de iarnă din lume. Orașul de gheață își așteaptă vizitatorii

stirileprotv Acuzațiile grave ale judecătoarei Raluca Moroșanu la adresa conducerii Curții de Apel București: „Suntem ca într-un SRL”

