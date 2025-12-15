Superstarul american al muzicii pop Mariah Carey este prima artistă muzicală importantă anunţată în programul ceremoniei de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina 2026.

Carey va concerta pe stadionul San Siro din Milano pe 6 februarie, la lansarea Jocurilor, care se vor încheia pe 22 februarie.

Prezenţa sa are scopul de a reflecta tema centrală a ceremoniei, „Armonie”, combinând muzica şi sportul pentru a promova valori precum incluziunea, respectul şi schimburile culturale. Ceremonia de deschidere, creată şi produsă de Balich Wonder Studio, va avea ca protagonişti artişti internaţionali şi va pune în valoare cultura şi inovaţia italiene.

Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026 se vor desfăşura în nordul Italiei, cu probe organizate la Milano, Cortina d'Ampezzo şi în alte locuri din Lombardia, Veneto şi Trentino-Alto Adige.

