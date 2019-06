SIMONA HALEP - AMANDA ANISIMOVA ROLAND GARROS 2019 LIVE | Partida se joaca azi de la ora 13, dupa ce a fost anulata ieri din cauza ploii! Prognoza meteo la Paris

Urmarim si comentam impreuna meciul SIMONA HALEP - AMANDA ANISIMOVA din sferturile Roland Garros 2019 pe www.sport.ro!

Simona Halep o intalneste azi, de la ora 13, pe Amanda Anisimova, o jucatoare de doar 17 ani, din Statele Unite ale Americii. Partida dintre cele doua este o premiera, ele nu s-au mai intalnit niciodata pana acum in circuit.

Disputa Simonei Halep din sferturi este prima a zilei programata pe arena Philippe Chatrier.

Ploaia i-a determinat pe organizatorii de la Roland Garros sa anuleze toate partidele care trebuiau disputate miercuri la Paris, astfel ca acestea au fost reprogramate pentru ziua de joi. Meciul Simonei Halep din sferturi trebuia sa se joace miercuri la ora 15:00.

Prognoza meteo arata bine pentru astazi, putine sanse de ploaie se intrezaresc la ora locala 14:00, in rest fiind prognozat "soare cu nori".

Oranizatorii se declara optimisti si au publicat, inca de la primele ore ale diminetii, fotografii cu rasaritul, dornici sa vada tenis azi pe zgura de la Paris si sa nu incurce si mai mult programul si-asa dat peste cap.

Simona viseaza sa-si apere titlul la Paris

Simona Halep continua drumul spre al doilea titlu consecutiv la Roland Garros, dupa victoria obtinuta in premiera anul trecut pe zgura de la Paris, in finala disputata contra lui Sloane Stephens.

Simona Halep a avut pana acum un parcurs destul de greoi la Roland Garros 2019, cu meciuri lungi si disputate in primele doua tururi. In primul tur, Simona Halep a trecut in trei seturi de Ajla Tomljanovic, locul 47 WTA, scor 6-2, 3-6, 6-1, dupa o ora si 36 de minute de joc, iar in turul al doilea a reusit sa o invinga pe Magda Linette, locul 87 WTA, scor 6-4, 5-7, 6-3, dupa doua ore si 12 minute de joc.

Apoi, Halep invins-o pe Lesia Tsurenko, locul 27 WTA, scor 6-2, 6-1, dupa 53 de minute de joc, iar in optimi a trecut de Iga Swiatek, locul 104 WTA, scor 6-1, 6-0, dupa doar 45 de minute de joc.

Amanda Anisimova, a treia jucatoare de la Roland Garros 2019 pe care Simona nu o cunoaste deloc

Simona Halep a dat peste Ajla Tomljanovic si Lesia Tsurenko, jucatoare pe care le stia din intalniri precedente. Totusi, surprizele de pe tabloul feminin de la Roland Garros au facut ca Simona sa joace cu tenismene pe care nu le mai intalnise in trecut. Cu Linette si Swiatek romanca nu jucase niciodata. Meciul cu Linette i-a pus chiar probleme.

Amanda Anisimova este a treia noutate pentru Simona Halep. Totusi, romanca spune ca este pregatita pentru orice provocare si are incredere in fortele sale.

"E greu sa joci contra unui jucator cu care n-ai jucat deloc inainte, dar merg cu incredere in sferturi pentru ca am experienta, am un joc solid, stiu ce trebuie sa joc in fiecare meci pe care-l joc, acum o sa analizez din nou cum joaca adversara si o sa imi fac un plan. Insa, cum spun mereu si o s-o spun intotdeauna, este ca ma concentrez pe jocul meu cel mai mult, pentru ca daca eu imi fac jocul atunci am mai multa incredere", a spus Simona la Paris.

Amanda Anisimova: "Sunt nerabdatoare! Sper ca voi reusi cel mai bun tenis al meu"

"Nu pot sa va spun cat de nerabdatoare sunt sa joc impotriva Simonei Halep. E incredibil sa joci impotriva ei. A castigat anul trecut aici, asa ca nu puteam avea un meci mai potrivit. Are o mare experienta, este castigatoare de Mare Slem. A trecut prin toate provocarile. Mie nu-mi ramane decat sa intru pe teren si sa joc. Nu am niciun fel de presiune. Sper ca voi reusi cel mai bun tenis al meu, iar apoi vedem ce se va intampla. Am fost foarte fericita cand ea a castigat anul trecut la Roland Garros. Am vazut-o cat a suferit dupa ce a pierdut in 2017. Chiar m-am bucurat pentru succesul sau. Sincer, am urmarit meciul Simonei inainte de partida mea si chiar ma gandeam: Dumnezeule, cum loveste cu backhandul. Asta am incercat sa fac si eu apoi in meciul meu. Imi voi exersa serviciul mult in ziua de pauza. Sper sa nu faca prea multe break-uri si cu mine. Sunt foarte increzatoare pe propriul serviciu. Cred ca lovesc mingea mult mai puternic decat o faceam in urma cu cateva luni", a spus Anisimova la conferinta de presa de la Roland Garros.