Meciul dintre Paris Saint-Germain și Flamengo va avea loc pe arena Ahmad bin Ali Stadium (Al Rayyan, Qatar / 45.000 de locuri) pe 17 decembrie, pentru a stabili campioana lumii la nivel de club. Parizienii au jucat și finala FIFA Club World Cup 2025, pierdută contra lui Chelsea (0-3).



Real Madrid are cele mai multe trofee câștigate

Intercontinental Cup (European/South American Cup / 1960-2004) a pus față în față campioanele Cupei Campionilor Europeni/ Champions League (UEFA) și Copei Libertadores (CONMEBOL). Competiția a fost absorbită de FIFA Club World Cup, în 2004, dar a fost readusă la viață în 2024, la cererea confederațiilor care alcătuiesc forul fotbalistic mondial.

De-a lungul timpului, trofeul a fost câștigat de Real Madrid (Spania / 9), AC Milan (Italia / 4), Bayern Munchen (Germania / 4), Penarol Montevideo (Uruguay / 3), Nacional Montevideo (Uruguay / 3), FC Sao Paulo (Brazilia / 3), Inter Milano (Italia / 3), FC Barcelona (Spania / 2), FC Santos (Brazilia / 2), CA Independiente (Argentina / 2), Ajax Amsterdam (Olanda / 2), Juventus (Italia / 2), FC Porto (Portugalia / 2), Manchester United (Anglia / 2), Corinthians (Brazilia / 2), Chelsea (Anglia / 2), Racing Club (Argentina / 1), Estudiantes (Argentina / 1), Feyenoord (Olanda / 1), Atletico Madrid (Spania / 1), Olimpia Asuncion (Paraguay / 1), Flamengo (Brazilia / 1), Gremio Porto Alegre (Brazilia / 1), River Plate (Argentina / 1), Steaua Roșie Belgrad (Serbia / 1), Velez Sarsfield (Argentina / 1), Borussia Dortmund (Germania / 1), Internacional Porto Alegre (Brazilia / 1), Liverpool (Anglia / 1) și Manchester City (Anglia / 1).



Steaua a pierdut finala cu River Plate, în 1986

Steaua București a jucat finala din 1986, când a pierdut contra lui River Plate (0-1 / Antonio Alzamendi 28), care îi avea în lot pe Nery Pumpido, Oscar Ruggeri, Hector Enrique, Americo Gallego, Norberto Alonso, Sergio Goycochea și Nelson Gutierrez. Aceasta este singura finală a unei competiții internaționale jucate și pierdute de "roș-albaștri", care au câștigat Cupa Campionilor Europeni (0-0, 2-0 d.l.d. cu FC Barcelona) și Supercupa Europei (1-0 cu Dinamo Kiev).



În 2024, FIFA a decis schimbarea formatului, la fiecare ediție urmând ca în finală să participe câștigătoarea Champions League. Oponenta sa va fi stabilită după meciuri multiple între reprezentantele celorlalte confederații.



În prima fază, are loc un tur preliminar între echipele din Africa (Confederation of African Football) și Asia Pacific (Oceania Football Confederation), urmat de un play-off între câștigătoarea acestui meci și campioana Asiei (Asian Football Confederation). Alt play-off pune față în față câștigătoarea dintre echipele care s-au impus în Copa Libertadores (CONMEBOL) și CONCACAF Champions League (Confederation of North, Central America and Caribbean Association Football).



Cele două calificate vor disputa Challenger Cup, apoi învingătoarea va întâlni echipa europeană cu trofeul mondial pe masă. Ultima câștigătoare a trofeului este Real Madrid (Spania), care s-a impus în finala cu Pachuca (Mexic), scor 3-0.

