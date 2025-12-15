Meciul din această seară, de la Clinceni, înseamnă o mare șansă pentru campioana României. Pentru că, în caz de victorie, FCSB va ajunge la doar două puncte de locul 6, de play-off.



Unirea Slobozia - FCSB, ora 20:30, LIVE TEXT



Fără David Miculescu, Denis Alibec și Daniel Bîrligea, FCSB atacă meciul de la Clinceni cu cei mai buni jucători pe care-i are la dispoziție. Mamadou Thiam este atacant, iar Juri Cisotti și Mihai Toma vor completa flancul ofensiv.



Darius Olaru, Adrian Șut și Florin Tănase vor juca la mijloc, iar în centrul defensivei au fost aleși, pentru această partidă, Daniel Graovac și Mihai Lixandru. Ultimul este mijlocaș ”de meserie”, dar a mai fost folosit ca fundaș central în lipsă de alte soluții.



Echipele de start din Unirea Slobozia - FCSB:



Unirea Slobozia : Popa - Dorobanțu, Dinu, Antoche, Șerbănică - Coadă, Hamdiji, Pop - Deaconu, Espinosa, Papeau

: Popa - Dorobanțu, Dinu, Antoche, Șerbănică - Coadă, Hamdiji, Pop - Deaconu, Espinosa, Papeau Rezerve: Ciupercă, Negru, Ibrian, Safronov, Lemnaru, Dragu, Bărbuț, Dulcea, Nkama, Said, Rotund



FCSB : Târnovanu - Crețu, Graovac, Lixandru, Pantea - Olaru, Șut - Cisotti, Tănase, Toma - Thiam

: Târnovanu - Crețu, Graovac, Lixandru, Pantea - Olaru, Șut - Cisotti, Tănase, Toma - Thiam Rezerve: Udrea, Zima, Dăncuș, A. Popa, Edjouma, Politic, Chiricheș, Radunovic, Stoian



Cele două echipe s-au mai întâlnit în principala competiție internă doar de trei ori, fiecare a reușit câte o victorie, iar o partidă s-a terminat la egalitate.



Cea mai recentă dispută din SuperLigă: 10 august 2025, FCSB - Unirea Slobozia 0-1, gol marcat de Raul Rotund.



Partida va fi una specială pentru Andrei Prepeliță, care a evoluat timp de patru sezoane în tricoul roș-albastru (2011-2012 / 2014-2015). A câștigat de trei ori titlul cu FCSB, alături de care a evoluat și în cupele europene (30 jocuri / un gol), inclusiv în grupele UCL

