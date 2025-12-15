Cotat la 22.000.000 de euro de site-urile de specialitate, Radu Drăgușin s-a rupt la finalul lui ianuarie 2025 într-un meci din UEFA Europa League. A suferit o accidentare la ligamentul încrucișat anterior, care și acum îl ține departe de prima echipă a lui Spurs.



Chiar și așa, internaționalul român este mai aproape ca oricând de revenire. A jucat deja în două meciuri amicale la echipa a doua a londonezilor, dar încă nu e sută la sută apt pentru a fi prezent în lotul lui Thomas Frank.



Englezii au anunțat când va reveni Radu Drăgușin în lotul lui Thomas Frank



Publicația The Standard scrie însă că acest lucru s-ar putea întâmpla în ianuarie 2026, la un an de când a bifat ultimele minute în tricoul primei echipe.



”Radu Drăgușin, un absent de lungă durată, e la câteva săptămâni distanță de revenirea pe teren. A făcut un pas important în recuperare după o accidentare gravă la genunchi, evoluând într-un meci amical cu porțile închise, săptămâna trecută.



Drăgușin, absent din ianuarie, a jucat 65 de minute împotriva celor de la Dagenham & Redbridge, după ce luna trecută bifase 45 de minute contra lui Leyton Orient.



Vorbind după acel meci, Drăgușin a declarat: 'M-am simțit bine, primele minute după 10 luni de pauză, în sfârșit minute în picioare și trebuie doar să construiesc de aici'.



Dată potențială de revenire: ianuarie 2026”, a scris The Standard.



EXCLUSIV Întrebat despre Drăgușin, Florin Gardoș a oferit un verdict crunt



”(n.r. Cât e de greu să revii după o astfel de accidentare?) Dacă mă întrebi pe mine îți spun că nu ai cum să mai revii. Eu am mai jucat un singur meci atunci. E foarte greu în prima perioadă. De două ori aceeași accidentare am avut eu. Nu mai gestionam bine înălțimea mingii, nici măcar o preluare. Pe urmă scapi de frică.



E o chestie mai mult mentală. Că nu are cum să se rupă. Când aveam adversari care șutau, chiar dacă mie îmi venea pe dreptul, puneam stângul. Era evident că nu aveam cum să mă accidentez dacă blocam o minge. Doar că mental aveam chestia asta, să protejez tot timpul. Până când, neavând timp, am dat cu dreptul și mi-am dat seama că rezistă.



Eu cred că în decembrie va juca Radu Drăgușin. Deja a făcut-o în două meciuri la echipa a doua. Dacă nu sunt alte probleme, cum ar fi să apară chestii musculare, că nu ai ritmul nici de antrenament. Șapte luni ești separat.



(n.r. Ar fi fost cariera ta alta dacă nu te accidentai a doua oară?) Nu s-ar fi schimbat foarte mult, probabil. Prima oară, acolo e marea dilemă. Când mă gândesc acolo devin frustrat. Mult timp m-a urmărit treaba asta. Să fii în Premier League, să fii acolo, atât de aproape și totuși să nu reușești să bifezi un anumit număr de meciuri... A fost foarte frustrant pentru mine. Mi-am dorit enorm, dar nu s-a putut. Sper să nu fie cazul la el”, a spus Florin Gardoș la Play On Sport.

