Raian-Nicholas Cola s-a calificat în semifinalele cat. 54 kg, după ce l-a învins pe germanul Calvin Mattern, prin KO tehnic în repriza a doua. În penultimul act, Cola îl va înfrunta pe turcul Muhammet Ali Arli, pe 15 decembrie.

La cat. 63 kg, Florin-Nelu Ulmeanu l-a învins în sferturi pe letonul Grafs Putrasevics, la puncte, cu 5-0, iar în semifinale va boxa cu grecul Ermis Diinekis Ziogas, pe 15 decembrie.

Ioan-Şerban Stoica a pierdut în sferturile cat. 52 kg, la puncte (2-3), în faţa ucraineanului Oleksi Kolbaia.

La feminin, în cadrul cat. 50 kg, Iasmina-Georgiana Moraru a pierdut la puncte (0-5) în faţa pugilistei irlandeze Lucie Prentice.

Jessica-Sara Perşa a fost învinsă de turcoaica Ummu Sila Kutluata, la puncte (0-5), în sferturile cat. 57 kg,

Antonia Karina Lavinia Pavel s-a înclinat în sferturile cat. 63 kg, prin KO tehnic în repriza secundă, în faşa ucrainencei Polina Kovera.

Sâmbătă s-a calificat în semifinale Birham-Paşa Iuseim (cat. 44-46 kg), Ionuţ Mădălin Călugăr (cat. 48 kg), Denis-Aurel Alexandrescu (cat. 50 kg), Andreea-Timeea Ţapu (cat. 75 kg).

România participă cu 24 de sportivi, 12 la masculin şi 12 la feminin, la Campionatele Europene de box pentru juniori Under-17 de la Kienbaum (Germania), între 10 şi 17 decembrie, cu un obiectiv de a obţine 1-2 medalii şi 1-2 locuri cinci.

Agerpes

