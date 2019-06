ROLAND GARROS 2019 | Presa internationala, laude pentru Simona Halep dupa demonstratia de forta din meciul cu Tsurenko: "Romanca a preluat comanda Roland Garros!"

Presa internationala este la picioarele Simonei Halep dupa demonstratia de forta din turul trei de la Roland Garros 2019.

Simona Halep, campioana din 2018 de la Roland Garros, a obtinut calificarea in optimile de finala la Openul francez dupa ce a invins-o in turul trei pe Lesia Tsurenko, locul 27 WTA, scor 6-2, 6-1, dupa doar 53 de minute de joc. Romanca in varsta de 27 de ani a jucat impecabil, aratand un tenis de foarte inalta calitate.

De partea cealalta, Tsurenko a fost lenta, imprecise in lovituri, iar in mansa secunda a cerut si interventia doctorilor pentru niste probleme la coapsa. A revenit pe teren, insa fara o replica demna de luat in calcul la tenisul fostului lider mondial.

Presa internationala, reactie elogioasa la adresa Simonei Halep

WTA: Halep se grabeste sa treaca de Tsurenko la Paris si ajunge din nou in saptamana a doua de concurs! Campioana en-titre si-a instaurat stapanirea la Roland Garros cu o a opta victorie obtinuta in fata Lesiei Tsurenko, din tot atatea intalniri intre cele doua.

Tennis Magazine: Campioana Simona Halep a revenit in a doua saptamana de la Roland Garros. Halep incearca sa devina prima femeie ce isi pastreaza titlul de la Roland Garros, din 2007 incoace, cand Justine Henin a castigat titlul pentru doi ani la rand. In meciul cu Tsurenko, loviturile consistente si anduranta defensiva, combinate cu problemele la serviciu ale lui Tsurenko, i-au permis romancei sa se califice in doar 53 de minute.

L'Equipe: Simona a dominat-o in mod categoric pe Tsurenko. Romanca a avut nevoie de doar 53 de minute pentru a obtine victoria. Dupa ce in precedentele doua meciuri a avut nevoie de cate trei seturi, de aceasta data Simona si-a demonstrat valoarea. Simona a gasit rapid cheia partidei cu Tsurenko.

BBC: Simona Halep si-a facut treaba usoara in partida cu Lesia Tsurenko. Ucraineanca nu si-a pastrat niciodata serviciul in acest meci, pierzand toate cele opt game-uri.

France TV: Simona Halep a preluat comanda la Roland Garros! Romanca a facut o adevarata instructie cu adversara sa! Nu i-a dat nicio sansa si a castigat intr-o maniera entuziasmanta!