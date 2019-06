ROLAND GARROS 2019 | Inca un soc la Paris: Osaka, ELIMINATA! Simona Halep, singura din Top 6 care a ramas in competitie

Liderul mondial din WTA paraseste Roland Garros 2019 in turul al treilea!

Naomi Osaka, liderul mondial din WTA si favorita numarul 1 la cel de-al doilea turneu de Grand Slam al anului, paraseste turneul de la Roland Garros 2019 inca din turul al treilea, fiind invinsa in mod clar in minimul de seturi de Katerina Siniakova, locul 42 WTA, scor 6-4, 6-2, la capatul unui meci care a durat o ora si 19 minute de joc! In continuare, cehoaica o va intalni in optimi pe castigatoarea dintre Keys si Blinkova.

Pe toata durata partidei, Osaka a inreigstrat 25 de lovituri castigatoare si 38 de greseli nefortate. De partea cealalta, Siniakova a adunat 12 lovituri castigatoare si 13 greseli nefortate. Pana sa piarda in turul trei, Osaka a trecut cu emotii mari de Schmiedlova si Azarenka, dar nu a mai reusit sa mentina acelasi ritm si cu Siniakova.

Simona Halep, singura din Top 6 WTA ramasa in competitie la Paris

Chiar daca a fost eliminata, Naomi Osaka va ramane lider mondial si la finalul acestui turneu, asta pentru ca Pliskova, Bertens, Kvitova si Kerber au fost deja eliminate. Singaura din Top 6 WTA care se califica in cea de-a doua saptamana la Paris este Simona Halep, campioana en-titre de la Roland Garros.

“Este incredibil, este minunat, sunt atat de fericita acum! Sper sa continui, Parisul este frumos, imi place mereu sa revin aici!”, a spus Siniakova la finalul partidei, in aplauzele spectatorilor.