ROLAND GARROS 2019 | Organizatorii au decis: ora la care se va juca maine meciul Simonei Halep!

Simona Halep a aflat cand va evolua joi la Roland Garros 2019 in sferturile de finala.

Simona Halep, campioana en-titre de la Roland Garros, a aflat ora inceperii partidei din sferturile de finala, pe care o va disputa impotriva americancei Amanda Anisimova, locul 51 WTA. Cele doua jucatoare ar fi trebuit sa joace miercuri la Paris, de la ora 15:00, ora Romaniei, insa vremea le-a stricat planurile organizatorilor.

Desi se anuntasera o vreme nefavorabila pentru intreaga zi, francezii au sperat pana in ultima clipa la o raza de soare, dar au avut parte doar de ploaie, fapt in urma caruia s-au vazut nevoiti sa anuleze partidele de miercuri si sa le reprogrameze pentru joi. Prin urmare, Simona Halep si Amanda Anisimova vor evolua joi, 6 iunie, de la ora 13:00, ora Romaniei, primul meci pe arena principala, Philippe Chatrier.

Roland Garros, singurul turneu de Grand Slam fara acoperis pe nicio arena

Fanii veniti la Paris special pentru a urmari tenis au fost pe buna dreptate furiosi pentru ca nu au putut sa se bucure de nicio partida, insa este ultima editie in care organizatorii si fanii sunt obligati sa astepte ca vremea sa devina favorabila. In 2020, Roland Garros va intra in randul celorlalte turnee de Grand Slam si va avea acoperis.