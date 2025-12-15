Mamadou Thiam n-a mai rezistat! Atacantul a țipat cât l-au ținut plămânii

Mamadou Thiam n-a mai rezistat! Atacantul a țipat c&acirc;t l-au ținut plăm&acirc;nii Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Meciul dintre Unirea Slobozia și FCSB se joacă în această seară și poate fi urmărit în format LIVE TEXT pe Sport.ro. 

TAGS:
Mamadou ThiamFCSBUnirea Slobozia
Din articol

Cu David Miculescu, Denis Alibec și Daniel Bîrligea indisponibili, Mamadou Thiam a fost titularizat ca vârf, flancat de Juri Cisotti și Mihai Toma.

Mamadou Thiam n-a mai rezistat! Atacantul a țipat cât l-au ținut plămânii

În minutul 19, după un pressing agresiv al lui Mamadou Thiam, portarul Robert Popa a ieșit cu mingea din careu și a degajat, deși balonul depășise linia suprafeței de pedeapsă. Faza ar fi trebuit să se încheie cu corner pentru FCSB, însă arbitrul a lăsat jocul să continue, iar mingea a ieșit ulterior în aut.

  • Vlcsnap 2025 12 15 20h51m26s935
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Vizibil frustrat de decizie, Mamadou Thiam a izbucnit și a strigat: „HEEY! BĂĂĂ!”, reacție surprinsă de camerele de televiziune.

Comentatorii Emil Grădinescu și Costi Mocanu au confirmat că atacantul francez cu cetățenie senegaleză a fost autorul strigătului.

În momentul redactării acestui articol, scorul este 0-0, iar meciul este în plină desfășurare. Duelul de la Clinceni poate fi urmărit în continuare LIVE TEXT pe Sport.ro.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
„Comoara ascunsă” a Europei, unde se găsește cea mai ieftină stațiune de schi. Se află la câteva ore de București
&bdquo;Comoara ascunsă&rdquo; a Europei, unde se găsește cea mai ieftină stațiune de schi. Se află la c&acirc;teva ore de București
ARTICOLE PE SUBIECT
Și-au asigurat medalii la Europenele Under-17! Performanța reușită de cei doi pugiliști rom&acirc;ni
Și-au asigurat medalii la Europenele Under-17! Performanța reușită de cei doi pugiliști români
Farul Constanța - UTA Arad 1-1! &bdquo;Marinarii&rdquo; se &icirc;ndepărtează de play-off
Farul Constanța - UTA Arad 1-1! „Marinarii” se îndepărtează de play-off
Medaliată cu bronz la JO, Alysha Newman c&acirc;știgă o adevărată avere pe o platformă pentru adulți
Medaliată cu bronz la JO, Alysha Newman câștigă o adevărată avere pe o platformă pentru adulți
ULTIMELE STIRI
Unirea Slobozia - FCSB, ACUM pe Sport.ro! Pauză la Clinceni
Unirea Slobozia - FCSB, ACUM pe Sport.ro! Pauză la Clinceni
Autoironie fină: bannerul afișat de suporterii Sloboziei la meciul cu FCSB
Autoironie fină: bannerul afișat de suporterii Sloboziei la meciul cu FCSB
Turcii anunță transferul lui Denis Drăguș!
Turcii anunță transferul lui Denis Drăguș!
Primul transfer al iernii la FCSB, surprins la Clinceni alături de MM Stoica
Primul transfer al iernii la FCSB, surprins la Clinceni alături de MM Stoica
Simona Halep, interviu eveniment &icirc;n Emirate: &bdquo;Am avut pielea de găină&rdquo;
Simona Halep, interviu eveniment în Emirate: „Am avut pielea de găină”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Cristi Chivu a ieșit la atac după victoria cu Genoa: &bdquo;Acum 5 luni ziceau că terminăm pe 10!&rdquo;

Cristi Chivu a ieșit la atac după victoria cu Genoa: „Acum 5 luni ziceau că terminăm pe 10!”

Cu ce problemă se va confrunta FCSB după fereastra de achiziții din iarnă. Dilema lui Ilie Dumitrescu și reacția lui Gigi Becali

Cu ce problemă se va confrunta FCSB după fereastra de achiziții din iarnă. Dilema lui Ilie Dumitrescu și reacția lui Gigi Becali

&rdquo;Pe făraș&rdquo; după ce a fost umilit de FCSB?! &rdquo;Crede că toți suntem idioți! Arată o mentalitate mică&rdquo;

”Pe făraș” după ce a fost umilit de FCSB?! ”Crede că toți suntem idioți! Arată o mentalitate mică”

Gigi Becali i-a pus contractul pe masă, iar jucătorul a rămas uimit: Chiar e adevărat?

Gigi Becali i-a pus contractul pe masă, iar jucătorul a rămas uimit: "Chiar e adevărat?"

Ungurii nici nu l-au menționat pe Chivu după ce Inter a devenit lider &icirc;n Serie A! Ce au scris

Ungurii nici nu l-au menționat pe Chivu după ce Inter a devenit lider în Serie A! Ce au scris

De Rossi, fair-play după eșecul cu Inter: &bdquo;Inter a meritat să c&acirc;știge!&rdquo;

De Rossi, fair-play după eșecul cu Inter: „Inter a meritat să câștige!”



Recomandarile redactiei
Unirea Slobozia - FCSB, ACUM pe Sport.ro! Pauză la Clinceni
Unirea Slobozia - FCSB, ACUM pe Sport.ro! Pauză la Clinceni
Turcii anunță transferul lui Denis Drăguș!
Turcii anunță transferul lui Denis Drăguș!
Autoironie fină: bannerul afișat de suporterii Sloboziei la meciul cu FCSB
Autoironie fină: bannerul afișat de suporterii Sloboziei la meciul cu FCSB
Primul transfer al iernii la FCSB, surprins la Clinceni alături de MM Stoica
Primul transfer al iernii la FCSB, surprins la Clinceni alături de MM Stoica
Simona Halep, interviu eveniment &icirc;n Emirate: &bdquo;Am avut pielea de găină&rdquo;
Simona Halep, interviu eveniment în Emirate: „Am avut pielea de găină”
Alte subiecte de interes
C&acirc;ți străini au jucat &icirc;n Superligă și care e țara cu cei mai mulți reprezentanți + toate autogolurile din Rom&acirc;nia au venit de la străini!
Câți străini au jucat în Superligă și care e țara cu cei mai mulți reprezentanți + toate autogolurile din România au venit de la străini!
Gigi Becali a primit răspunsul, după ce a spus că-l vrea pe Mamadou Thiam la FCSB
Gigi Becali a primit răspunsul, după ce a spus că-l vrea pe Mamadou Thiam la FCSB
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează &icirc;n cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a &icirc;nfruntat două cluburi din Rom&acirc;nia
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, &icirc;n play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
Adrian Mihalcea a explodat după Unirea Slobozia - Petrolul 1-2: Să mă ierte Dumnezeu!
Adrian Mihalcea a "explodat" după Unirea Slobozia - Petrolul 1-2: "Să mă ierte Dumnezeu!"
Unirea Slobozia - Petrolul 1-2 | Lupii galbeni i-au dovedit pe băieții lui Adrian Mihalcea
Unirea Slobozia - Petrolul 1-2 | "Lupii galbeni" i-au dovedit pe băieții lui Adrian Mihalcea
CITESTE SI
Femeia pentru care DiCaprio a spus &bdquo;adio&rdquo; limitei de v&acirc;rstă. Cum arată modelul care i-a anulat faimoasa teorie. GALERIE FOTO

stirileprotv Femeia pentru care DiCaprio a spus „adio” limitei de vârstă. Cum arată modelul care i-a anulat faimoasa teorie. GALERIE FOTO

Trei zodii &icirc;și schimbă destinul &icirc;ncep&acirc;nd cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, &icirc;n sf&acirc;rșit, tot ce &icirc;și doresc

protv Trei zodii își schimbă destinul începând cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, în sfârșit, tot ce își doresc

Unde se deschide cel mai mare parc tematic de iarnă din lume. Orașul de gheață &icirc;și așteaptă vizitatorii

stirileprotv Unde se deschide cel mai mare parc tematic de iarnă din lume. Orașul de gheață își așteaptă vizitatorii

Acuzațiile grave ale judecătoarei Raluca Moroșanu la adresa conducerii Curții de Apel București: &bdquo;Suntem ca &icirc;ntr-un SRL&rdquo;

stirileprotv Acuzațiile grave ale judecătoarei Raluca Moroșanu la adresa conducerii Curții de Apel București: „Suntem ca într-un SRL”

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!