Cu David Miculescu, Denis Alibec și Daniel Bîrligea indisponibili, Mamadou Thiam a fost titularizat ca vârf, flancat de Juri Cisotti și Mihai Toma.

Mamadou Thiam n-a mai rezistat! Atacantul a țipat cât l-au ținut plămânii



În minutul 19, după un pressing agresiv al lui Mamadou Thiam, portarul Robert Popa a ieșit cu mingea din careu și a degajat, deși balonul depășise linia suprafeței de pedeapsă. Faza ar fi trebuit să se încheie cu corner pentru FCSB, însă arbitrul a lăsat jocul să continue, iar mingea a ieșit ulterior în aut.

