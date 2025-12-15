Fostul selecționer a confirmat că face parte din consiliul director al Politehnicii Timișoara, club pe care îl vrea readus în eșaloanele superioare și, pe termen lung, în Liga 1.



„Guriță” a explicat că a acceptat să se implice în proiectul de la Poli după discuțiile purtate cu Alfred Simonis, președintele Consiliului Județean Timiș.



„M-am înhămat la acest proiect, sunt în consiliul director. Mi-a plăcut foarte mult Simonis (n.r. Alfred Simonis, președintele Consiliului Județean Timiș), energia pe care ne-a transmis-o pentru a aduce fotbalul timișorean acolo unde este locul.



M-au convins să fiu alături de ei, chiar dacă sunt departe. Mă bucur că, până acum, își ține cuvântul cu tot ce a promis. S-a creat o emulație extraordinar de mare, s-au adus sponsori.



A venit un antrenor cu experiență, Dan Alexa, pentru care am insistat foarte mult. Eu sper din toată inima ca și șansa să facă ca Poli să fie în a doua divizie anul următor. Stadionul se va termina la anul, vom avea 100% plin stadionul. Primei ligi îi lipsește Poli Timișoara, toate echipele de tradiție trebuie să revină pe prima scenă și să vedem iar derby-uri cu stadioane pline”, a spus Cosmin Contra la Digi Sport.



Poli Timișoara este pe locul 2 în Liga 3



La momentul redactării acestui articol, Politehnica Timișoara ocupă locul 2 în Liga 3, Seria 7, cu 41 de puncte, la doar două în spatele liderului Unirea Alba Iulia. Pe podium se mai află Metalurgistul Cugir, iar Viitorul Arad completează primele patru poziții. Poli a încheiat anul cu o victorie, 1-0 contra Viitorului Arad, pe 13 decembrie, urmând să revină în competiție pe 28 februarie, în deplasare, cu Ghiroda & Giarmata Vii.

