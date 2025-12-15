Atacantul român nu a reușit să impresioneze la Eyupspor, acolo unde a fost împrumutat de Trabzonspor, dar nici la echipa sa nu se va întoarce.



Kocaelispor, echipă aflată pe locul nouă în Superlig, este interesată de Denis Drăguș, pe care Gigi Becali ar vrea să-l transfere la FCSB. Cel mai probabil, mutarea se va realiza sub formă de împrumut, având în vedere că atacantul mai are contract cu Trabzon până în 2028, scrie spor41.com.



Denis Drăguș se pregătește pentru un transfer în iarnă: e dorit de Kocaelispor



Atacantul a ajuns pentru prima oară în Turcia în 2023, când Marius Șumudică l-a adus la Gaziantep sub formă de împrumut de la Standard Liege. Trabzonspor l-a cumpărat pentru 1,7 milioane de euro după un singur an, iar din vară joacă pentru Eyupspor.



În acest sezon, Drăguș a evoluat în 12 partide pentru cei de la Eyupspor, fără să marcheze sau să ofere vreo pasă decisivă.



Ultimul gol al lui Drăguș, la echipa de club, datează din 6 aprilie, de când era la Trabzonspor! De atunci, au trecut 253 de zile! Și, cum un necaz nu vine singur, Drăguș tocmai a aflat și o veste proastă, care îl exclude din calculele selecționerului pentru barajul Turcia – România de la Istanbul (26 martie), primul pentru calificarea la Mondiale.



Până la transfer, Drăguș va avea șansa de a sparge gheața la Eyupspor peste o săptămână, când echipa sa va întâlni Fenerbahce pe teren propriu.

