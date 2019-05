ROLAND GARROS 2019 | Martina Navratilova spune ca Simona Halep este favorita la castigarea RG19

Simona Halep “a mai primit un vot” la castigarea Roland Garros 2019.

Simona Halep, campioana en-titre de la Roland Garros, are parte de toata increderea bookmakerilor si expertilor in tenis din intreaga lume. Romanca in varsta de 27 de ani este supranumita “Regina Zgurii” de cativa ani in circuitul feminin de tenis, iar anul trecut a demonstrat ca i se potriveste de minune acest titlu, in urma turneului exceptional pe care l-a reusit la Paris.

Pe langa Chris Evert, Rennae Stubbs si alte personalitati marcante ale sportului alb, si Martina Navratilova si-a exprimat opinia cu referire la principala favorita de anul acesta de la Roland Garros. Fara vreo alegere surpriza, fosta legenda a tenisului a ales-o pe Simona Halep in cursa din acest sezon competitional.

Martina Navratilova mizeaza pe Simona Halep la Roland Garros 2019

“Cred ca Osaka are o sansa sa castige al treilea titlu de Grand Slam consecutiv, asta pentru ca are jocul necesar pentru a se impune pe orice suprafata. Totusi, multe depind de abilitatea ei de a se adapta pe zgura pariziana, la conditiile dificile de la Openul francez, si mai ales la ipostaza de a juca primul turneu major din pozitia de lider mondial. Chiar si asa, trebuie sa o aleg pe Simona Halep ca favorita”, a scris Martina Navratilova pe site-ul oficial al WTA.

Castigatoare a 18 titluri de Grand Slam, Martina a explicat motivele pentru care o prefera pe Halep in aceasta “batalie”. “Ea este detinatoarea trofeului si probabil este increzatoare, a obtinut rezultate bune si este sanatoasa. Cu a ei combinatie de aparare si atac, este capabila sa joace pe aceasta suprafata un tenis mai bun decat oricine. Halep se misca foarte bine pe alte suprafete, dar cred ca se misca si mai bine pe zgura. Acopera bine terenul, returneaza bine si le forteaza pe adversare sa joace ghemuri lungi, in care pot gresi. Va fi greu sa o bata cineva pe Halep. Toate jucatoarele care lovesc foarte bine – Osaka, Serena, Karolina Pliskova si Petra Kvitova – vor avea o sansa in fata ei, dar vor fi nevoite sa joace un tenis foarte bun pentru a avea o sansa", a mai scris ea.