Simona Halep, Roland Garros 2019 | Simona Halep, singura jucatoare de tenis urmarita de Nadal pe Instagram! Gestul neasteptat al romancei fata de "Regele Zgurii"

Simona Halep, campioana en-titre de la Roland Garros, s-a intalnit joi cu Rafael Nadal, campion la Paris de 11 ori, prima data in 2005. La cel de-al doilea turneu de Grand Slam al anului este o traditie ca la ceremonia de tragere la sorti sa fie prezenti si campionii de la editia precedenta. Dupa ce au fost trase la sorti tablourile principale de WTA si ATP, Simona si Rafa si-au facut fotografii impreuna cu trofeele cucerite in 2018, dar si cu oficialii prezenti la Paris.

Simona a fost foarte incantata de intalnirea cu cel supranumit “Regele Zgurii”, iar din acest motiv a publicat o fotografie pe retelele de socializare cu ibericul, alaturi de care a scris: "Trebuie sa castigi Roland Garros ca sa faci o poza cu regele zgurii #ceamaibunafotografieamea". Imaginea cu cei doi campioni din 2018 de la Roland Garros a strans zeci de mii de like-uri in doar cateva ore.

Ca un aspect important sesizat de fani pe internet, Simona Halep este singura jucatoare din WTA pe care Rafael Nadal o urmareste pe Instagram. Ibericul urmareste 58 de persoane pe Instagram, colegi din ATP si alte cateva personalitati importante din sport, cum ar fi Cristiano Ronaldo, Leo Messi sau Iker Casillas, insa pana aseara nu urmarea nicio jucatoare din WTA. Dupa intalnirea cu romanca, Nadal i-a dat Simonei “follow” pe Instagram, ea fiind singura personalitate din WTA in lista de follow a ibericului.

Pe de alta parte, Simona nu “i-a intors serviciul” spaniolului. Constanteanca urmareste pe Instagram 9 persoane, printre care fostul ei antrenor, Darren Cahill, sau Nadia Comaneci, insa fara jucatori sau jucatoare din ATP si WTA. Ramane de vazut daca Simona il va urmari si ea pe Nadal pe Instagram. Deocamdata, ea se concentreaza pe Roland Garros, acolo unde va evolua in primul tur contra australiencei Ajla Tomljanovic.

Ok so Simo is the only Wta player that Rafa is following on Instagram. This is al I needed in my life tbh ????????????????