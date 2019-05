Simona Halep, in relatii reci cu omul care a ajutat-o sa faca pasul cel mare in tenis: "A castigat Roland Garros apoi nu a mai urmat nimic"

„Facerea de bine, f*terea de mama”, explica plastic fostul capitan de nava, ajuns acum milionar.

Reporterii Sport.ro au incercat un dialog cu Corneliu Idu, unul dintre oamenii al carui ajutor a fost esential pentru ascensiunea Simonei Halep in tenisul mondial, acesta fiind cel care a avut un ajutor financiar considerabil pentru detinatoarea trofeului de la Roland Garros, el acoperind mare parte din cheltuielile facute de tenismena intre 14 si 17 ani. Bogatul om de afaceri constantean a refuzat insa depanarea amintirilor, considerand ca relatiile sale sunt in continuare reci atat cu Simona Halep, cat si cu FRT.

"Nu mai vreau sa vorbesc despre perioada cand am ajutat-o pe Simona Halep. Este o poveste atat de veche, iar ea a crescut atat de mare, incat nu isi are rostul sa va mai pierdeti timpul cu mine. Mai ales cu mine, cu ea se justifica. Stiu ca presei ii plac povestile vechi, dar mine nu imi plac. Nu mi-o luati in nume de rau, insa sunt pana peste cap satul de... Haideti, sa va spun altfel, ca eu sunt din ala, portuar, si vorbesc in limbaj mai neacademic. Proverbul romanesc spune ca ’facerea de bine, f*terea de mama’ sau asa ceva. Nu suntem in relatii mai bune, suntem in relatii zero.



Au venit la Constanta cand a fost echipa de Fed Cup (n.r. - duelul cu Marea Britanie, din aprilie 2017), pregatirea bazei a costat vreo 150.000 de euro, care au fost in totalitate suportati de mine si, dupa aceea, in momentul in care a inceput sa dea locurile din tribuna, eu mi-am cumparat pentru musafirii mei 300 de locuri, la mine acasa. E meseria dumneavoastra sa zgandariti, dar stati linistiti, nu va mai faceti probleme”, a declarat Corneliu Idu pentru Sport.ro.

IDU A AJUTAT-O FINANCIAR PE HALEP TIMP DE 3 ANI, PERIOADA IN CARE A CASTIGAT ROLAND GARROS LA JUNIORI

Simona Halep a venit cu antrenorul ei, Bogdan Pandichi, cand avea 14 ani, sa ii ceara ajutorul lui Corneliu Idu, unul dintre cei mai bogati oameni din Constanta. Averea familiei Idu este apreciata la 80-100 milioane de euro, aceasta desfasurand afaceri in servicii portuare, shipping, transport, imobiliare, distributie de produse petroliere, paza si securitate si logistica, detinand si unul dintre cele mai puternice cluburi de tenis din Dobrogea si din Romania, dar si o arena moderna in Mamaia.



”Simona juca la Scoala Sportiva si era deja cea mai buna jucatoare din tara la varsta ei. O vazusem de multe ori pe la turnee, stiam ca are mari perspective. Pandichi a venit sa-mi spuna ca fata ar avea nevoie de sprijin financiar si sa ma intrebe daca vreau s-o ajut. Nu eram pregatit sa-mi asum o asemenea responsabilitate, dar pana la urma am fost de acord sa o ajut. I-am spus Simonei ca, din acel moment, nu va avea nicio grija, ca am sa-i asigur toate resursele financiare de pregătire si de participare la toate marile turnee internationale.



Nu stiu (n.r. - daca a costat 300.000 de euro, cat se speculeaza), n-am tinut niciodata socoteala. Stiu doar ca, timp de trei ani, i-am asigurat tot - echipament, antrenori, preparatori fizici, participarea la turnee internationale, inclusiv la toate cele de Grand Slam. Mereu am vrut sa aiba cele mai bune conditii, stateau numai la hoteluri de 5 stele in deplasari. Dupa vreo cateva luni de cand a inceput sa se antreneze la noi, mi-a ajuns la urechi un zvon ca nu se mai intelegea cu antrenorul ei. Pandichi era foarte dur cu ea, ii vorbea urat, auzisem ca o si injura. Atunci am decis sa ii schimb antrenorul si l-am ales pe Liviu Panait. El a antrenat-o de atunci, cu el a castigat Roland Garros-ul la junioare, la 17 ani.



Dupa Roland Garros nu a mai urmat nimic. Pur si simplu a decis sa plece de la noi dupa asta. Cel mai mult m-a deranjat ca a facut-o fara sa-mi spuna, personal, nimic. Devenise o jucatoare interesanta, atractiva, promitea enorm, incepuse sa se intereseze de ea Virginia Ruzici. Era normal, venise timpul sa isi ia zborul, sa isi ia un alt antrenor, sa treaca la alt nivel. Nu as fi oprit-o, asa cum n-am oprit niciodata pe nimeni. Asa a fost, am trecut peste asta. La mine niciun copil nu are contract. Nici cei pe care ii ajut financiar sa faca performanta.



Sa fie clar, Simona nu avea niciun fel de datorie fata de mine! Eu am fost dezamagit doar de modul in care a plecat atunci. Simona nu a avut si nu are niciun fel de obligatii fata de mine! Nu i-am cerut niciodata nimic, nu are nicio datorie la mine! Eu nu am fost niciodata suparat pe ea. In 2014, inainte de finala de senioare de la Roland Garros, m-a sunat. Avea o voce rusinata, stinsa, se simtea ca este jenata de situatie. Trecusera 6 ani! M-a invitat sa vin la finală. I-am spus ca imi pare rau, ca sunt foarte ocupat si nu pot sa vin”, spunea Corneliu Idu, intr-un interviu pentru GSP din 2017.



CLUBUL SAU S-A TREZIT FARA DREPT DE VOT PENTRU ALEGERILE FRT

Desi a ajutat FRT sa organizeze, in 2017, aproape exclusiv pe propria cheltuiala, intalnirea de Fed Cup cu Marea Britanie, devenita de acum celebra pentru scandalurile iscate de Ilie Nastase, Tenis Club Idu Mamaia, infiintat in 1991, a aflat ca nu se afla printre cele 54 de cluburi afiliate la federatie si nu are drept de vot pentru urmatoarele alegeri, unde se va vota restabilirea ordinii juridice prin alegerea unui nou presedinte, a vicepresedintilor si a celor din Comitetul Director. In aceeasi situatie se gasesc si alte cluburi mari, precum Winner din Cluj si Pamira din Sibiu.

„Nu este normal ce se intampla, dar este o chestie mai veche, taraganata. Afilierile la federatie au inceput in 2002, cand toate cluburile au trecut in ograda MTS. Atunci, cand s-au dus la tribunal, n-au fost inscrise toate asociatiile. Sunt multi care n-au acest drept de vot. Si eu am fost surprinsa, acum un an, cand a venit momentul sa votam presedintele federatiei, ca nu suntem printre cluburile care au drept de vot.



Abia anul trecut am aflat asta! Ce sa zic, am aflat cu stupoare si uimire! E o chestie veche, asteptam sa se reglementeze, sa se depuna la tribunal, din nou, toate actele. Cotizatia s-a platit in fiecare an de catre clubul nostru. Cazul dateaza de prin 1991, cand cluburile s-au transformat in asociatii sportive. Nu mai spun ca unele din cluburile vor vota, dar nici nu mai exista. Nu mai conteaza a cui e vina, dar situatia trebuie rezolvata”, a spus Alina Idu, nora patronului clubului constantean, pentru Libertatea.