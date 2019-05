Cand joaca Simona Halep in primul tur la Roland Garros 2019. Organizatorii au anuntat programul

Au mai ramas doar doua zile pana la startul Roland Garros 2019! Turneul de Grand Slam de la Paris se va desfasura in perioada 26 mai – 9 iunie.

Simona Halep, cap de serie numarul trei la Roland Garros, si campioana en-titre, si-a aflat joi seara traseul virtual pana in marea finala de la Paris. Romanca in varsta de 27 de ani va evolua in primul tur contra australiencei Ajla Tomljanovic, iar in turul secund ar urma sa joace impotriva castigatoarei dintre Paquet si Linette. In turul trei, romanca s-ar putea duela cu Gavrilova, Bouchard sau Tsurenko, iar in optimile de finala cu Wang sau Kasatkina.



In sferturile de finala, Simona Halep ar putea-o intalni pe Kvitova, Kontaveit sau Sabalenka, in penultimul act pe Osaka, liderul mondial din WTA, Barty, Serena sau Garcia, iar in marea finala pe Pliskova, Kerber, Bertens sau Stephens, finalista de anul trecut de la Roland Garros.

Cand joaca Simona Halep in primul tur la Roland Garros 2019



Organizatorii de la Paris au anuntat ziua in care va juca Simona Halep in primul tur la Roland Garros 2019. Jucatorii si jucatoarele aflate in partea inferioara de tabloul vor evolua duminica, urmand ca luni si marti sa se dispute meciurile jucatorilor aflati in partea superioara de tablou, acolo unde se afla si Simona Halep. Astfel, romanca va mai avea la dispozitie o zi sau doua de odihna pana sa intre in competitie la turneul ei preferat, turneu la care este campioana en-titre. Ramane de vazut care este cu exactitate ziua in care va juca si ora estimata, detalii care vor fi facute cunoscute de organizatori in zilele urmatoare.



Anul trecut, Simona o invingea pe americanca Sloane Stephens in marea finala a turneului obtinand astfel primul ei titlu de Grand Slam din cariera. Anul acesta, turneul se desfasoara in perioada 26 mai – 9 iunie.