Simona Halep, Roland Garros 2019 | Hagi i-a raspus Simonei dupa ce romanca a purtat tricoul Viitorului la antrenament: "Simona e prea mare, noi suntem bucurosi!"

Gheorghe Hagi i-a urat si el succes Simonei Halep la Roland Garros 2019.

Simona Halep, campioana en-titre la Roland Garros, va lua startul in cel de-al doilea turneu de Grand Slam luni, atunci cand o va intalni in runda inaugurala pe Ajla Tomljanovic, locul 47 WTA. Cele doua jucatoare s-au intalnit pana in prezent de doua ori, de fiecare data avand castig de cauza romanca. Australianca in varsta de 26 de ani a si disputat o finala de turneu pe zgura anul acesta, la Rabat, acolo unde a fost invinsa inminimul de seturi de Johanna Konta.

Simona Halep a purtat la primul antrenament efectuat la Paris la editia din acest an un tricou al FC Viitorul, fapt care l-a bucurat peste masura pe Gheorghe Hagi. Romanca le-a urat elevilor Regelui succes in finala Cupei Romaniei, pe care Viitorul o va disputa impotriva Astrei, sambata, de la ora 20. Cum Simona intra si ea in febra intrecerii de la Paris, Hagi i-a transmis si el un mesaj celei mai bune tenismene a Romaniei.

Gheorghe Hagi i-a urat succes Simonei Halep! “E prea mare, succes, sa mai castige o data!”

Regele s-a asigurat ca ii intoarce gestul Simonei si i-a transmis un mesaj. “Ne dam mesaje reciproc, asa ca... Suntem din aceeasi zona, ne respectam. Simona e prea mare, noi suntem bucurosi, fericiti ca a purtat tricoul. Ii uram bafta si ei, pentru ca incepe turneul si speram sa ii mearga foarte bine. Sa castige inca o data, cum a facut-o anul trecut”, a declarat Gheorghe Hagi.