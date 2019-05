Simona Halep, Roland Garros 2019 | "La antrenament cu atleta completa!" Halep a vorbit la Paris cu francezii de la L'Equipe: "Am inceput sa privesc tenisul diferit"

Simona Halep a acordat un interviu pentru L’Equipe chiar inainte de Roland Garros 2019.

Simona Halep se afla la Paris, acolo unde este in asteptarea primului meci din pozitia de campioana en-titre. Ea va evolua cel mai probabil luni in compania australiencei Ajla Tomljanovic, locul 47 WTA. Jucatoarea noastra a acordat un interviu pentru L’Equipe chiar inainte de startul celui de-al doilea turneu de Grand Slam al anului.

Fostul lider mondial din WTA a vorbit despre pregatirea fizica, pe care o “detesta”, insa stie ca fara antrenamentele din sala de forta nu ar reusi sa tina pasul la acest nivel. Jurnalistii francezi au denumit materialul "La antrenament cu atleta completa".

"Nu imi place deloc, dar stiu ca nu se poate altfel, chiar daca exercitiile repetitive ma plictisesc. Eu iubesc tenisul pentru ca, la fiecare punct, se petrece ceva neasteptat! Daca fug mai mult de 40-45 de minute, o iau razna, trebuie sa stea cineva cu mine, sa ma tina de vorba. E clar, nu voi putea participa niciodata la un maraton precum Amelie Mauresmo", a declarat Simona pentru sursa citata.

Simona Halep, comparatie cu Gheorghe Hagi

Simona Halep este cunoscuta in circuitul feminin de tenis drept o mare luptatoare si este adesea comparata cu Rafael Nadal, care a declarat ca joaca fiecare punct ca si cum viata lui ar depinde de asta. Constanteanca in varsta de 27 de ani a marturisit ca desi nu-i plac exercitiile din sala de forta, pe teren prefer schimburile lungi.

“E adevarat, prefer schimburile lungi, se potrivesc cu stilul meu. La Melbourne anul trecut, contra lui Angelique Kerber, am avut un schimb de cel putin 25 de lovituri, iar jocul meu a crescut cu fiecare minge. Am o constitutie robusta, am picioarele puternice ca tatal meu, Stere, care a jucat fotbal. Seman foarte mult si cu Gheorghe Hagi, sunt mica de statura, dar cu picioare puternice. Iar Hagi dadea totul pe teren. Este unul din punctele mele forte si ma descurc asa fara efort. Am picioare puternice, dar sunt si usoara. Cantaresc 61-62 de kg, o greutate stabila de 10 ani", a mai spus Simona la Paris.

Mama ei, Tania, a intarit afirmatiile fiicei ei: "De copil, Simona nu statea locului. Si a facut si alte sporturi, handbal, fotbal, care au ajutat-o".

Simona Halep, fara limite de efort in bataliile date pe terenul de tenis

Simona le-a spus jurnalistilor L’Equipe si despre meciul care a intrat in istorie, finala de Grand Slam de la Australian Open 2018, jucata cu daneza Caroline Wozniacki, finala pe care jucatoarea noastra a pierdut-o la limita, insa aratand pe teren un tenis incredibil.

"Mi-am atins limitele atunci. M-am speriat chiar. Apoi am incercat sa gestionez mai bine pauza dintre doua puncte. Nu practic yoga, nu sunt atrasa de meditatie sau alte tehnici. Dar gandesc intr-un fel atunci cand ma asez pe scaun ca sa raman cu o prospetime mentala. Am triumfat aici, am fost numarul 1 in lume, tot ceea ce realizez de acum inainte e un bonus. Nu imi impun anumite obiective. Incerc sa descopar si alte lucruri, vizitez acum orasele unde am turnee, ma plimb prin parcuri, merg la cumparaturi. Am inceput sa privesc tenisul diferit si acum imi place mai mult. Dar nu e simplu, pentru ca firea mea este sa ma concentrez total asupra a ceea ce am de facut si sa uit de orice altceva", a conchis Simona.