Simona Halep, Roland Garros 2019 | Halep a prezentat un nou echipament la antrenament! Rivala care i-a fost partenera la pregatirea de sambata

Pregatirile pentru cel de-al doilea turneu de Grand Slam au intrat in linie dreapta.

A mai ramas doar o zi pana la startul partidelor de pe tabloul principal de la Roland Garros, iar pregatirile au intrat in linie dreapta, atat pentru organizatori, cat si pentru jucatori, care efectueaza ultimele antrenamente inainte de a intrat in concurs. Simona Halep nu reprezinta vreo exceptie. Campioana en-titre de la Openul francez se pregateste intens la Paris pentru a repeta rezultatul de anul trecut.

Ea s-a pregatit sambata in complexul sportiv de la Roland Garros in noul echipament de la Nike, pentru prima data in aceasta saptamana. Romanca este asteptata si la Kids Day, ramane de vazut daca dupa sesiunile de pregatire va merge sa schimbe cateva mingi cu micutii prezenti la turneul ei preferat, in cadrul caruia a disputat trei finale de-a lungul timpului.

Daria Kasatkina, partenera de sambata de antrenament

Daca vineri s-a pregatit in compania Donnei Vekic si a stat de vorba minute bune cu Stanislas Wawrinka, Simona Halep a avut o alta partenera de antrenament sambata. Este vorba despre rusoaica Daria Kasatkina. Pe marginea terenului de antrenament s-au strans sute de fani care asteapta cu emotie finalul sesiunii de pregatire pentru a se alege cu un autograf sau o poza alaturi de fostul lider mondial din WTA.

Simona Halep va juca in primul tur la Roland Garros 2019 impotriva australiencei Ajla Tomljanovic. Cel mai probabil, partida dintre cele doua va fi programata la Paris luni, la o ora pe care organizatorii o vor comunica in curand. Simona si Ajla s-au mai intalnit pana in prezent de doua ori, de fiecare data iesind castigatoare romanca. Anul trecut, Simona a castigat marele trofeu dupa o finala disputata cu americanca Sloane Stephens. Ea a mai jucat la Paris alte doua finale, in 2014 cu Sharapova, si in 2017 cu Ostapenko.