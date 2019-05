Simona Halep, Roland Garros 2019 | Halep s-a antrenat pe alt teren! Cine i-a fost partenera pe cea mai noua arena de la Roland Garros. VIDEO

Simona Halep s-a antrenat pentru prima data pe cea mai noua arena de la Roland Garros.

Simona Halep, campioana en-titre si cap de serie numarul 3 la editia din acest an, se pregateste intens pentru a incepe cu dreptul campania ei de aparare a titlului cucerit anul trecut la Paris. Romanca in varsta de 27 de ani, lider mondial pentru 64 de saptamani, s-a pregatit in premiera pe cea mai noua arena de la Roland Garros, Simonne Mathieu. Partenera de antrenament i-a fost croata Donna Vekic.

Cu o capacitate de 5000 de locuri, arena Simonne Mathieu este inconjurata de patru sere care contin diferite plante aduse de mai multe continente, fapt menit sa transmita un mesaj cu privire la protejarea mediului inconjurator. Presedintele Federatiei Franceze de Tenis, Bernard Giudicelli, a declarat la Paris ca terenul cu pricina este “cel mai frumos din lume”.

Simona Halep s-a antrenat pe toate cele trei arene principale la Roland Garros

Simona Halep isi doreste fara indoiala sa castige al doilea titlu de Grand Slam la Paris, iar din acest motiv si-a programat antrenamente pe toate cele trei arene principale de la Roland Garros: Philippe Chatrier, Suzanne Lenglen si Simonne Mathieu, dorind sa se obisnuiasca pe toate cele trei terenuri pe care organizatorii francezi ar putea-o programa la editia din acest an.

Simona va juca in primul tur contra australiencei Ajla Tomljanovic. Cele doua s-au mai intalnit pana in prezent de doua ori, de fiecare data impunandu-se romanca. Partida dintre ele va fi programata cel mai probabil luni la Paris, urmand ca organizatorii sa anunte ora la care se va disputa meciul. Anul trecut, Simona a castigat marele trofeu la turneul ei preferat dupa ce a invins-o pe americanca Sloane Stephens, iar anul acesta are de aparat nu mai putin de 2000 de puncte in clasamentul WTA. Turneul Roland Garros 2019 se desfasoara in perioada 26 mai – 9 iunie.