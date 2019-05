Simona Halep, Roland Garros 2019 | "Cariera mea nu sta in turnee de Grand Slam sau clasamente!" Simona Halep a dezvaluit ce a invatat dupa trofeul castigat anul trecut

Simona Halep a vorbit la Paris despre titlul cucerit anul trecut la Roland Garros.

Simona Halep, campioana en-titre de la Openul francez, se pregateste din greu sa intre in competitie la Paris si sa evolueze la cel mai bun nivel al sau pe zgura pariziana. Chiar daca si-a indeplini anul trecut marele vis de a cuceri un titlu de Grand Slam, Simona a marturisit ca a sa cariera nu este despre a castiga titluri, trofee sau despre a fi mereu in top in clasament.

“Am luptat mult sa ajung la acest trofeu, am trecut prin multe momente grele inainte sa-l ridic deasupra capului, dar inca sunt motivata. Cariera mea nu sta in turnee de Mare Slem sau clasamente, joc tenis pentru ca iubesc sa fac acest sport si viata de sportiv. Imi place sa-mi fac prieteni, sa petrec timpul cu oamenii si acum vad lucrurile diferit. Am descoperit o altfel de viata in circuit”, a declarat Simona Halep intr-un scurt interviu acordat pentru Eurosport UK.

Simona Halep, hotarata sa se bucure de fiecare moment petrecut in circuit

Munca depusa pentru tot ce a realizat pana acum a fost una de-a dreptul titanica, iar Simona stie foarte bine acest lucru, fapt pentru care vrea sa se si bucure de rezultate. “Sunt foarte incantata ca sunt in aceasta postura de campioana, trebuie sa recunosc, dar nu este ceva rau. Voi incerca sa fac lucrurile ca un copil. Mi-am dorit asta atat de mult, incat, acum, cand am acest trofeu, vreau sa ma bucur si sa zambesc. Am avut sansa sa ating din nou trofeul si mi-am dorit sa il iau acasa, dar nu am avut voie. Dar, am facut o fotografie. E mult mai bine acum, pentru ca am titlul deja. Nu mai conteaza ce urmeaza sa se intample. Tot ce vine de acum este un bonus. Asa ca voi incerca sa dau tot ce am eu mai bun si sa vad daca sunt capabila sa-l mai cuceresc a doua oara”, a mai spus Simona la Paris.