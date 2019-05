Roland Garros 2019: "Cum se va impaca Simona Halep cu ideea ca Darren Cahill nu mai e acolo?" Mesajul unei legende WTA

Kim Clijsters a acordat la Paris un interviu in care a vorbit pe larg despre Simona Halep si despre sansele pe care le are la un nou titlu la Roland Garros 2019.

Castigatoare a patru titluri de Grand Slam, Kim Clijsters, a acordat un interviu pentru HotNews.ro in care a vorbit pe larg despre campioana en-titre de la Roland Garros, Simona Halep, si despre sansele ei de a repeta performanta de anul trecut de la Paris. Totusi, fosta jucatoare din Belgia, acum in varsta de 35 de ani, ridica un semn de intrebare legat de absenta lui Darren Cahill de la Openul francez.

"Ceea ce admir cel mai mult la Simona Halep este modul in care lupta pe teren, cum se agata de orice oportunitate pentru a ramane <acolo>. Nu da nimic pe gratis si o vei invinge cred doar jucand tenis de calitate si sa interpretezi o partitura agresiva. Daca vei incerca sa castigi jucand la fel ca ea va fi foarte dificil sa o poti invinge", a spus belgianca pentru sursa citata.

Kim Clijsters: “Cum se va impaca Simona cu ideea ca Darren nu mai e acolo?”

Fosta jucatoare de tenis a declarat ca este interesant de vazut cum se va descurca Simona Halep la Paris fara sfaturile fostului ei antrenor, australianul Darren Cahill. “Va fi foarte interesant sa o vedem pentru prima data aparand in calitate de campioana en-titre a unui titlu de Grand Slam, sa observam cum se va impaca cu aceasta idee. In plus, revine acolo (n.r. la Roland Garros) fara Darren Cahill. Ma gandesc, nu stiu, ca va fi un impact oricum. Spun asta pentru ca am vazut cu totii ce conexiune puternica era intre ea si Darren. Va fi interesant de vazut cum va manageria situatia de a evolua la Paris fara cel care a ajutat-o atat de mult in urma cu un an de zile sa castige trofeul - Cahill nu va mai fi acolo. Dar, sigur, toate aceste lucruri fac parte din viata unui sportiv profesionist, insa va fi interesant de urmarit daca Simona va fi pregatita sa castige sapte meciuri - asta daca o va si face. O poveste in care ea are rolul principal", a mai spus Clijsters.



Belginca este de parere ca olandeza Kiki Bertens va surprinde placut la Paris. "Este o lupta deschisa pentru titlu, asa a fost si in ultimii ani cand am avut destule surprize pe parcurs. In urma cu un an de zile, toata lumea vorbea si spera ca Simona sa castige, ceea ce s-a si intamplat pana la urmă. Am o lista scurta cu nume care ar putea sa se impuna, sigur ca acest lucru nu inseamna neaparat ceva. Exista insa cineva care m-a surprins placut - Kiki Bertens. Este intr-un progres evident, iar din punct de vedere mental este puternica. Cred ca este genul de jucatoare care o poate invinge pe Simona", a afirmat ea.



“Serena Williams trebuie luata in calcul” – Kim Clijsters



Desi a jucat doar un meci pe zgura in acest an, Serena Williams este in continuare o jucatoare periculoasa. La fel crede si Kim Clijsters: "Da, cred ca poate fi luata in calcul. Are atat de multa experienta, stie exact ce si cum sa faca si cand sa faca, chiar daca nu joaca in acel moment cel mai bun tenis al sau. Nu cred ca s-a discutat atat cat trebuia despre ceea ce a facut ea anul trecut - sa nu uitam ca a jucat doua finale de Grand Slam (n.r. Wimbledon si US Open) la atat de putin timp dupa ce a devenit mama. Isi doreste mereu sa isi imbunatateasca jocul, iar asta admir cel mai mult la ea. In plus, nu joaca la toate turneele, iar acest lucru o face sa se poata concentra mai bine pe ceea ce are de facut. Sunt sigura ca Serena a venit aici pentru a castiga, nu doar pentru a vedea Parisul alaturi de familie si de a face niste cumparaturi".