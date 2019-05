SIMONA HALEP, ROLAND GARROS 2019 | Organizatorii au anuntat ora de start a meciului Simonei din primul tur! Cand joaca cu Tomljanovic

Simona Halep a aflat cand joaca in primul tur la Roland Garros 2019.

Simona Halep, campioana en-titre de la Roland Garros, isi va incepe campania de aparare a titlului castigat in 2018 la Paris contra jucatoarei din Australian Ajla Tomljanovic, locul 47 WTA. Cele doua jucatoare s-au mai intalnit pana in prezent de doua ori, cu ambele ocazii iesind castigatoare sportiva din Romania. Prima intalnire a avut loc in 2010, intr-o confruntare de Fed Cup, iar a doua in 2018, la Cincinnati.

Aceasta va fi prima intalnire dintre cele doua care se va disputa pe zgura. Cu fiecare ocazie, Ajla a reusit “sa-i fure” un set Simonei. O jucatoare cunoscuta pentru agresivitatea de pe teren, Ajla a bifat deja un rezultat foarte bun anul acesta pe suprafata rosie. Australianca in varsta de 26 de ani a disputat finala de la Rabat, pe care a pierdut-o in minimul de seturi in fata Johannei Konta.

La ce ora joaca Simona Halep in primul tur la Roland Garros 2019

Organizatorii de la Openul francez au facut cunoscut programul meciurilor de marti, atunci cand evolueaza in primul tur o parte a jucatorilor aflati pe partea superioara de tablou, cum este si cazul Simonei Halep. Ea este programata pe principala arena de la Roland Garros, Philippe Chatrier, al treilea meci al zilei, care va incepe dupa ora 15:30, la finalul meciului dintre Osaka si Schmiedlova. Marti va juca si Irina Begu. Ea o intalneste pe Lin Zhu pe terenul numarul 12, primul meci al zilei care incepe la ora 12, ora Romaniei.

"Va fi un meci diferit fata de cel de la Cincinnati pentru ca acum e pe zgura, iar jocul este altul. Va fi un meci greu. Ea e puternica, loveste mingea tare. Trebuie sa ma concetrez pe ce am eu de facut si daca imi fac jocul am o sansa buna de a castiga. E minunat sa fiu din nou aici, sunt sanatoasa si totul merge bine. Incerc sa ma bucur de fiecare moment pentru ca este un turneu special. Totul arata mult mai bine, iar Centralul e foarte frumos", a spus Simona Halep despre partida cu Ajla Tomljanovic.