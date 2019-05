ROLAND GARROS 2019 | Wozniacki loveste din nou! Declaratie lipsita de fair-play dupa eliminarea in primul tur: ce a spus despre adversara

Caroline Wozniacki nu a acceptat prea usor infrangerea din primul tur de la Roland Garros 2019.

Caroline Wozniacki, favorite numarul 13 de pe tabloul de simplu feminin, a fost eliminata inca din runda inaugurala la cel de-al doilea turneu de Grand Slam al anului, Roland Garros. Daneza in varsta de 28 de ani a fost invinsa de catre rusoaica Veronika Kudermetova, locul 68 WTA, scor 6-0, 3-6, 3-6, la capatul unui meci care a durat doua ore si 6 minute de joc.

Dupa un prim set foarte bun reusit de fostul lider mondial din WTA, Kudermetova a revenit si a reusit sa intoarca soarta partidei in favoarea ei. In continuare, in turul al doilea, rusoaica o va intalni la Paris pe jucatoarea din Kazahstan, Zarina Diyas, locul 99 WTA.

Caroline Wozniacki spune ca a pierdut pentru ca adversara a fost norocoasa

Caroline Wozniacki nu a acceptat infrangerea prea usor, iar la conferinta de presa de dupa meci a facut cateva declaratii rautacioase. "Cred ca adversara a fost foarte norocoasa in startul setului secund si a profitat de sansele avute si de faptul ca eu am ramas fara energie pe finalul meciului, cand am comis cateva erori nefortate pe care de obicei nu le fac, iar asta a fost frustrant. Ea a castigat puncte cu fileul si a prins lovituri importante in momentele cheie. Cu siguranta este frustrant!", a spus Wozniacki la conferinta de presa.

Nu este prima data cand daneza are iesiri necontrolate. Aceasta a mai facut spectacol si dupa finala pierduta la Roma in 2018 in fata lui Anett Kontaveit. Wozniacki a refuzat sa dea mana cu arbitra care a oficiat partida, pentru ca a considerat ca aceasta din urma a dezavantajat-o.