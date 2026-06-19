Perioada petrecută de atacantul uruguayan la Boca Juniors s-a încheiat, potrivit presei locale. Edinson Cavani a fost concediat după trei sezoane la club, dar fostul jucător al lui Paris Saint-Germain nu ia în considerare retragerea şi vrea să se recupereze după accidentarea la spate înainte de a găsi un nou proiect.

Edinson Cavani și-a reziliat contractul cu Boca Juniors

Indisponibil din februarie din cauza unei accidentări la spate şi ulterior supus unei intervenţii chirurgicale, atacantul uruguayan nu a mai păşit pe gazon de patru luni, ceea ce făcea ca viitorul său la Boca Juniors să fie incert.

Potrivit presei locale, în special Ole, Boca Juniors a decis încheierea oficială a contractul lui Cavani, fără nicio indemnizaţie de concediere.

La fel ca în cazul lui Ander Herrera acum câteva zile, clubul argentinian continuă restructurarea majoră a lotului. În 81 de apariţii, Cavani a marcat 28 de goluri, dar pleacă fără un trofeu, deşi fostul atacant al lui Manchester United dorea să rămână, scrie Agerpres. Cu toate acestea, surse apropiate lui Cavani au precizat pentru Ole că "El Matador" nu vrea să se retragă şi este "dornic să revină în competiţie".

Directorul sportiv al echipei Danubio (care joacă în prima ligă uruguayană), fostul club al lui Cavani, a declarat în cadrul emisiunii El Spectador că ar fi "o onoare" să-l vedem pe uruguayan întorcându-se la club. Gustavo Matosas a afirmat chiar că Edinson Cavani "trebuie doar să transmită un mesaj" pentru a reveni la club.