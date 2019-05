Roland Garros 2019 | Simona Halep are dreptate! Statistica WTA confirma asteptarile romancei la Roland Garros. Situatie incredibila la Openul Francez

Simona Halep va juca marti primul meci la Roland Garros 2019!

WTA ii da dreptate Simonei Halep la Roland Garros 2019.

Simona Halep, campioana en-titre de la Roland Garros 2019, a declarat adesea ca circuitul feminin de tenis este foarte deschis si oricine din afara Topului poate surprinde placut cu un nivel al jocului foarte ridicat. WTA a luat seama de discursul romancei si i-a dat dreptate aducand in prim-plan o statistica ce confirma spusele fostului lider mondial din WTA.

Cea mai constanta jucatoare din tenisul feminin actual, Simona, a spus inca de anul trecut ca lupta pentru trofeu este deschisa, afirmand ca oricine din afara Top 10 se poate impune la un turneu de Grand Slam. Chiar si asa, la Roland Garros doar trei sportive din afara primelor zece ale lumii s-au impus la Openul Frantei de-a lungul vremii. Este vorba despre Margaret Scriven (1933), Francesca Schiavone (2019) si Jelena Ostapenko (2017).

WTA confirma cu statistica vorbele Simonei Halep din urma cu un an

"Anul trecut, Simona Halep spunea, inainte de Roland Garros, ca 15 jucatoare sunt capabile sa castige trofeul Suzanne Lenglen, la Paris. Acum, lista sa s-a micsorat la 10. Statistica ii da dreptate: de la prima editie, din 1897, doar trei jucatoare care nu erau in Top 10 WTA au castigat competitia din capitala Frantei", scriu cei de la site-ul oficial al WTA.

Simona Halep, cap de serie numarul trei la Roland Garros 2019, este hotarata sa cucereasca trofeul Suzanne Lenglen pentru al doilea an la rand si sa-si apere rezultatul obtinut la editia precedenta. Ea va juca in primul tur contra australiencei Ajla Tomljanovic, locul 47 WTA. Partida dintre cele doua este programata la Paris marti, la o ora pe care organizatorii o vor comunica in curand. In 2018, Simona Halep cucerea marele trofeu la Paris dupa o batalie crancena de trei seturi cu americanca Sloane Stephens.