Deși antrenorul român mai avea contract până în vara anului 2027, conducerea clubului a decis să încheie colaborarea.

După mai multe informații apărute în presa din Grecia în ultimele ore, confirmarea oficială a venit în cursul zilei de vineri, 19 iunie.

PAOK a anunțat despărțirea de Răzvan Lucescu

Clubul din Salonic a publicat un mesaj scurt pe rețelele sociale prin care a confirmat plecarea tehnicianului român.

Răzvan Lucescu lasă în urmă una dintre cele mai importante perioade din istoria recentă a clubului.

În cele două mandate petrecute la PAOK, românul a cucerit două titluri de campion al Greciei și două Cupe ale Greciei.

Primul său mandat s-a desfășurat între 2017 și 2019, iar al doilea a început în vara anului 2021.

Marino Pusic, favorit să îi ia locul

După cum Sport.ro v-a prezentat aici, principalul favorit pentru preluarea băncii tehnice este Marino Pusic. Tehnicianul s-a despărțit recent de Al-Jazira și ar avea deja un acord verbal cu oficialii lui PAOK.

De-a lungul carierei, Răzvan Lucescu le-a pregătit pe FC Brașov, Rapid, naționala României, El-Jaish, Petrolul, Skoda Xanthi, Al-Hilal și PAOK Salonic.