ROLAND GARROS 2019 | Varul lui Halep a pierdut Cupa Romaniei cu Viitorul. Ce mesaj ii transmite Simonei inainte de RG 2019

Dimciu Halep, varul Simonei, a marturisit ca are o legatura stransa cu fostul lider mondial din WTA.

Dimciu Halep, in varsta de 19 ani, joaca la FC Viitorul, la echipa sub 19 ani. Pustii lui Hagi au pierdut finala Cupei Romaniei, 1-3 in fata lui CFR Cluj. Formatia clujeana, antrenata de Dan Dobai, s-a impus pe stadionul Ilie Oana din Ploiesti si a castigat Cupa Romaniei U19. Desi a pornit drept favorita si a deschis scorul rapid prin Alexandru Pop, FC Viitorul nu a reusit sa tina ritmul foarte bun din startul meciului.

CFR Cluj a revenit si a inscris rapid doua goluri prin Aron Girsik si Alin Fica. Mai apoi, spre finalul partidei, Nistor a inscris si el pentru a stabili scorul final. Dimciu Halep, atacant, nu a reusit sa-si ajute echipa printr-un gol, insa a jucat pe toata durata partidei si pare sa aiba un viitor stralucit la gruparea lui Gheorghe Hagi.

El campion, Simona castigatoare din nou la Roland Garros

Dimciu Halep a marturisit ca are o relatie stransa cu romanca de pe locul 3 WTA. "Avem o relatie foarte apropiata, vorbim mai mereu. Ar fi un lucru foarte frumos sa castige iar la Roland Garros. La fel ca anul trecut, cand a castigat Roland Garros, noi am castigat Supercupa in aceeasi zi. Ar fi foarte frumos sa se intample si anul acesta", a spus Dimciu pentru Telekom Sport.

El a vorbit si despre meciul pierdut in fata CFR-ului. "Ne asteptam la mai mult in aceasta zi. Ne pare foarte rau ca nu am putut sa castigam, nu ne-a iesit jocul. Dar fotbalul merge mai departe. Am inceput foarte bine meciul, am dat golul repede... dupa aceea a fost o greseala personala acolo si s-a jucat meciul. Am incercat, am alergat, dar nu s-a putut face nimic. In campionat speram sa facem lucrurile mai bine, sa ne antrenam saptamana aceasta, sa vedem ce am gresit. Si sambata, la finala cu Dinamo, sa fim cei mai buni si sa castigam", a mai spus Dimciu Halep.

