În ediția 2021 a Openului American, britanica Emma Răducanu a reușit nu doar să devină una dintre cele mai tinere campioane ale turneului de mare șlem de la New York, ci și să rescrie istoria tenisului.

Anonimă la acea vreme, a pornit din calificări și nu s-a oprit până ce a primit trofeul în brațe, după zece partide consecutive în care a reușit să nu piardă nici măcar un set, performanță nemaivăzută până atunci și de atunci, în tenisul mondial.

Emma Răducanu, oprită de zidul așteptărilor, format după US Open 2021

Cu toate acestea, Emma Răducanu s-a izbit de zidul așteptărilor imense, apărut după succesul fulminant de la Flushing Meadows.

A jucat o semifinală de turneu, la Seul, după care, în 2026, la aproape cinci ani de la victoria din America, s-a calificat în două finale de competiție WTA. Emma Răducanu a pierdut însă ultimele acte ale întrecerilor de la Cluj-Napoca și Queen's, în fața Soranei Cîrstea, respectiv Donnei Vekic.