În ediția 2021 a Openului American, britanica Emma Răducanu a reușit nu doar să devină una dintre cele mai tinere campioane ale turneului de mare șlem de la New York, ci și să rescrie istoria tenisului.
Anonimă la acea vreme, a pornit din calificări și nu s-a oprit până ce a primit trofeul în brațe, după zece partide consecutive în care a reușit să nu piardă nici măcar un set, performanță nemaivăzută până atunci și de atunci, în tenisul mondial.
Emma Răducanu, oprită de zidul așteptărilor, format după US Open 2021
Cu toate acestea, Emma Răducanu s-a izbit de zidul așteptărilor imense, apărut după succesul fulminant de la Flushing Meadows.
A jucat o semifinală de turneu, la Seul, după care, în 2026, la aproape cinci ani de la victoria din America, s-a calificat în două finale de competiție WTA. Emma Răducanu a pierdut însă ultimele acte ale întrecerilor de la Cluj-Napoca și Queen's, în fața Soranei Cîrstea, respectiv Donnei Vekic.
„Succesul a venit foarte rapid și a prins-o nepregătită.”
Evaluând parcursul Emmei Răducanu, antrenorul Marius Comănescu a punctat, în emisiunea Poveștile Sport.ro, că nu poate anticipa ce se va întâmpla în cariera britanicei, deoarece nu cunoaște în detaliu situația tinerei jucătoare.
În același timp însă Comănescu crede că Emma Răducanu a eșuat în a se convinge că aparține, cu adevărat, grupului de elită al tenisului. Problema aceasta nu o va urmări și pe Mirra Andreeva, tânăra campioană de la Roland Garros, din acest an, este opinia fostului antrenor al Soranei Cîrstea.
„Andreeva nu va avea problema asta.”
„E greu de spus, fiindcă nu știu exact ce se întâmplă. E foarte greu să faci o apreciere corectă dacă nu cunoști lucrurile în amănunțime.
Dar ce cred eu că s-a întâmplat: a venit succesul foarte rapid și a prins-o puțin nepregătită. Încă nu a reușit să se ajusteze și să simtă că aparține grupului acestuia de elită. De exemplu, Andreeva nu o să aibă problema asta,” a afirmat Marius Comănescu, în exclusivitate pentru Sport.ro.