VIDEO EXCLUSIV Campioana din tenis care nu va avea „problema Emmei Răducanu”. Declarația antrenorului Marius Comănescu

Campioana din tenis care nu va avea „problema Emmei Răducanu”. Declarația antrenorului Marius Comănescu Tenis
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Emma Răducanu a surprins plăcut pe toată lumea, după care nu a reușit să convingă, în prima jumătate de deceniu trecută de la succesul atins la New York.

TAGS:
Mirra AndreevaMarius Comănescuemma raducanuPoveștile sport.ro
Din articol

În ediția 2021 a Openului American, britanica Emma Răducanu a reușit nu doar să devină una dintre cele mai tinere campioane ale turneului de mare șlem de la New York, ci și să rescrie istoria tenisului.

Anonimă la acea vreme, a pornit din calificări și nu s-a oprit până ce a primit trofeul în brațe, după zece partide consecutive în care a reușit să nu piardă nici măcar un set, performanță nemaivăzută până atunci și de atunci, în tenisul mondial.

Emma Răducanu, oprită de zidul așteptărilor, format după US Open 2021

Cu toate acestea, Emma Răducanu s-a izbit de zidul așteptărilor imense, apărut după succesul fulminant de la Flushing Meadows.

A jucat o semifinală de turneu, la Seul, după care, în 2026, la aproape cinci ani de la victoria din America, s-a calificat în două finale de competiție WTA. Emma Răducanu a pierdut însă ultimele acte ale întrecerilor de la Cluj-Napoca și Queen's, în fața Soranei Cîrstea, respectiv Donnei Vekic.

Emma Răducanu

  • Emma raducanu finala queens 1
×
Emma Raducanu 070226 time out medical
Emma raducanu 050226 interviu
Emma raducanu 050226 u5m
ÎNAPOI LA ARTICOL

„Succesul a venit foarte rapid și a prins-o nepregătită.”

Evaluând parcursul Emmei Răducanu, antrenorul Marius Comănescu a punctat, în emisiunea Poveștile Sport.ro, că nu poate anticipa ce se va întâmpla în cariera britanicei, deoarece nu cunoaște în detaliu situația tinerei jucătoare.

În același timp însă Comănescu crede că Emma Răducanu a eșuat în a se convinge că aparține, cu adevărat, grupului de elită al tenisului. Problema aceasta nu o va urmări și pe Mirra Andreeva, tânăra campioană de la Roland Garros, din acest an, este opinia fostului antrenor al Soranei Cîrstea.

„Andreeva nu va avea problema asta.”

„E greu de spus, fiindcă nu știu exact ce se întâmplă. E foarte greu să faci o apreciere corectă dacă nu cunoști lucrurile în amănunțime.

Dar ce cred eu că s-a întâmplat: a venit succesul foarte rapid și a prins-o puțin nepregătită. Încă nu a reușit să se ajusteze și să simtă că aparține grupului acestuia de elită. De exemplu, Andreeva nu o să aibă problema asta,” a afirmat Marius Comănescu, în exclusivitate pentru Sport.ro.

Mirra Andreeva

  • Andreeva getty
×
ÎNAPOI LA ARTICOL
Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Kate Middleton a strălucit la Royal Ascot. Ținuta galbenă spectaculoasă care a întors toate privirile | GALERIE FOTO
Kate Middleton a strălucit la Royal Ascot. Ținuta galbenă spectaculoasă care a întors toate privirile | GALERIE FOTO
ULTIMELE STIRI
SUA - Australia de la 22:00, cu un fotbalist cu cetățenie română așteptat să debuteze la CM 2026!
SUA - Australia de la 22:00, cu un fotbalist cu cetățenie română așteptat să debuteze la CM 2026!
Golgheterii de la Mondial: Lionel Messi, egalat în topul marcatorilor de la CM 2026!
Golgheterii de la Mondial: Lionel Messi, egalat în topul marcatorilor de la CM 2026!
Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026!
Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026!
Iranul nu-i iartă pe americani! Lovitură surprinzătoare
Iranul nu-i iartă pe americani! Lovitură surprinzătoare
Dinamo putea da lovitura cu atacantul cu 21 de goluri în sezonul trecut: ”Am avut o ofertă, dar n-a fost corectă”
Dinamo putea da lovitura cu atacantul cu 21 de goluri în sezonul trecut: ”Am avut o ofertă, dar n-a fost corectă”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
FCSB dă lovitura cu următorul transfer: ”Face diferența”

FCSB dă lovitura cu următorul transfer: ”Face diferența”

Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026!

Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026!

Mercato vară 2026 | Echipele din Liga 1 au început să transfere pentru sezonul viitor

Mercato vară 2026 | Echipele din Liga 1 au început să transfere pentru sezonul viitor

După Darius Olaru, încă un fotbalist român din Superligă semnează cu o campioană din Belgia!

După Darius Olaru, încă un fotbalist român din Superligă semnează cu o campioană din Belgia!

Florin Tănase a spus „NU”! Anunțul făcut de MM Stoica

Florin Tănase a spus „NU”! Anunțul făcut de MM Stoica

Real Madrid pregătește un transfer incredibil: 220.000.000 de €!

Real Madrid pregătește un transfer incredibil: 220.000.000 de €!



Recomandarile redactiei
Dinamo putea da lovitura cu atacantul cu 21 de goluri în sezonul trecut: ”Am avut o ofertă, dar n-a fost corectă”
Dinamo putea da lovitura cu atacantul cu 21 de goluri în sezonul trecut: ”Am avut o ofertă, dar n-a fost corectă”
Ruptură între FCSB și Siyabonga Ngezana? Mihai Stoica anunță: „Am mari dubii că mai vine”
Ruptură între FCSB și Siyabonga Ngezana? Mihai Stoica anunță: „Am mari dubii că mai vine”
Răzvan Lucescu, OUT de la PAOK! Cine este favorit să îi ia locul
Răzvan Lucescu, OUT de la PAOK! Cine este favorit să îi ia locul
Iranul nu-i iartă pe americani! Lovitură surprinzătoare
Iranul nu-i iartă pe americani! Lovitură surprinzătoare
Gigi Becali îl vrea plecat de la FCSB, dar impresarul intervine: „Fiecare zice ce vrea”
Gigi Becali îl vrea plecat de la FCSB, dar impresarul intervine: „Fiecare zice ce vrea”
Alte subiecte de interes
Rezultatul șocant de la Indian Wells care confirmă suspiciunile momentului, în circuitul WTA
Rezultatul șocant de la Indian Wells care confirmă suspiciunile momentului, în circuitul WTA
„Sper să-mi lase și mie câțiva” Campioana de 17 ani de la Dubai i-a donat tatălui său toți banii câștigați în Emirate
„Sper să-mi lase și mie câțiva” Campioana de 17 ani de la Dubai i-a donat tatălui său toți banii câștigați în Emirate
Antrenorul Marius Comănescu dezvăluie unicul scenariu în care Sorana Cîrstea ar trebui să se retragă din tenis în 2026
Antrenorul Marius Comănescu dezvăluie unicul scenariu în care Sorana Cîrstea ar trebui să se retragă din tenis în 2026
Marius Comănescu e invitatul lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro. Cum a realizat Sorana Cîrstea o performanță uriașă, la 36 de ani. Dezvăluiri din interior
Marius Comănescu e invitatul lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro. Cum a realizat Sorana Cîrstea o performanță uriașă, la 36 de ani. Dezvăluiri din interior
Și ce dacă a fost campioană la US Open? Ce tratament i-au aplicat americanii Emmei Răducanu. Bianca Andreescu a fost favorizată
Și ce dacă a fost campioană la US Open? Ce tratament i-au aplicat americanii Emmei Răducanu. Bianca Andreescu a fost favorizată
Emma Răducanu este de neoprit! Bilet direct către optimi la Washington
Emma Răducanu este de neoprit! Bilet direct către optimi la Washington
CITESTE SI
Kate Middleton a strălucit la Royal Ascot. Ținuta galbenă spectaculoasă care a întors toate privirile | GALERIE FOTO

stirileprotv Kate Middleton a strălucit la Royal Ascot. Ținuta galbenă spectaculoasă care a întors toate privirile | GALERIE FOTO

Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

protv Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

Fritz pierde definitiv procesul cu ANI și riscă să nu mai poată candida până în 2030. Liderul USR anunță că merge la CEDO

stirileprotv Fritz pierde definitiv procesul cu ANI și riscă să nu mai poată candida până în 2030. Liderul USR anunță că merge la CEDO

Cât de ușor putem reduce factura la energie electrică. Sfaturi simple pentru a economisi bani fără mari eforturi

stirileprotv Cât de ușor putem reduce factura la energie electrică. Sfaturi simple pentru a economisi bani fără mari eforturi

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Allen vs Costa


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!