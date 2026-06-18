După ce l-a transferat pe Anderson Ceara de la Csikszereda, pentru care a plătit 450.000 de euro, Becali pune la cale și alte mutări spectaculoase cu care se să bată la titlu în noul sezon.

Printre mutările puse la cale, finanțatorul FCSB ar vrea să aducă și câțiva jucători eligibili pentru regula U21. Unul dintre aceștia, Ricardo Pădurariu (19 ani), va face parte din lotul lui Marius Baciu după ce a revenit de la Corvinul Hunedoara.

Remus Guțea ar putea fi următoarea lovitură a lui Gigi Becali

Remus Guțea (19 ani), de la FC Voluntari, a fost propus la FCSB de mai multe voci importante din fotbalul românesc. Florin Gardoș, în prezent oficial la Chindia Târgoviște, s-a arătat impresionat de calitățile puștiului nou-promovatei.

„Pentru nivelul Ligii 2 a fost foarte bun, un jucător care e eligibil U21 să facă diferența în meciul cu noi din play-off, a dat un gol extraordinar, e clar un jucător foarte talentat.

Cumva îmi dă speranțe că pot fi transferați și jucători din Liga 2, nu e neapărat să fie din Liga 1 și sunt cluburi care se uită la tinerii din Liga 2”, a spus Florin Gardoș, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.

În sezonul precedent, Remus Guțea a evoluat în 32 de partide pentru cei de la FC Voluntari, reușind să marcheze de șapte ori și să ofere alte trei assist-uri.

Thomas Neubert a revenit și el la FCSB

Pentru Neubert va fi al patrulea mandat la FCSB în calitate de preparator fizic, după cele din perioadele 2012-2014, 2015-2016 și 2020-2026.

Într-un interviu acordat luna trecută pentru PRO TV, Thomas Neubert spunea că a fost ofertat de alte cluburi din Superliga după plecarea de la FCSB, însă a refuzat.

"Nu am mai avut nicio discuție cu cei din conducerea lui FCSB. Cu jucătorii am mai discutat. Am mai avut oferte, întrebări din Liga 1, dar am refuzat", a spus Thomas Neubert, pentru PRO TV.