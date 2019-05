FINALA CUPEI ROMANIEI | Mesajul special al Simonei Halep pentru campionii de la Viitorul! Ce le-a transmis de la Paris

Simona Halep a felicitat FC Viitorul pentru succesul din Cupa Romaniei!

Simona Halep, aflata la Paris pentru cel de-al doilea turneu de Grand Slam al anului, a felicitat FC Viitorul pe contul personal de Instagram pentru succesul din Cupa Romaniei. Echpa lui Gheorghe Hagi a castigat Cupa Romaniei invingand-o in finala pe Astra Giurgiu, scor 2-1, dupa prelungiri. Desi giurgiuvenii au condus cu 1-0 inca din minutul 41 prin golul marcat de Alibec din lovitura libera, elevii Regelui au intors soarta meciului si s-au impus dupa golurile marcate de Ghita (minutul 76) si Eric de Oliveira (minutul 105).

Simona Halep s-a antrenat zilele trecute la Paris in tricoul FC Viitorului si le-a urat succes pentru confruntarea cu Astra din finala. "Mult success in Finala Cupei Romaniei", a scris Halep pe contul personal de Instagram. Mai apoi, Gheorghe Hagi i-a raspuns fostului lider mondial din WTA. ”Ne dam mesaje reciproc, asa ca... Suntem din aceeasi zona, ne respectam. Simona e prea mare, noi suntem bucurosi, fericiti ca a purtat tricoul. Ii uram bafta si ei, pentru ca incepe turneul si speram sa ii mearga foarte bine. Sa castige inca o data, cum a facut-o anul trecut. Ma bucur ca un sportiv roman a ajuns la acest nivel, sa fie cel mai bun din lume”, a spus Gica Hagi.

Simona Halep nu a uitat sa felicite echipa Viitorului dupa triumf

La doar cateva minute dupa finala Cupei Romaniei, Simona a mai transmis un mesaj pe Instagram. “Felicitari FC Viitorul Constanta! Campioniiiiiii”, a scris ea pe internet. Simona va incerca la Paris sa-si apere titlul cucerit anul trecut. E ava juca in primul tur la Paris marti, impotriva australiencei Ajla Tomljanovic. Romanca in varsta de 27 de ani a disputat la Roland Garros trei finale de-a lungul timpului, dintre care a reusit sa castige una singura, in 2018, dupa un meci jucat cu americanca Sloane Stephens.