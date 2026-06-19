OFICIAL Mamadou Diarra a semnat în Superligă! În ce țară exotică a jucat ultima dată

Mamadou Diarra a semnat în Superligă! În ce țară exotică a jucat ultima dată Superliga
SPORT.RO
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Primul transfer oficializat al moldovenilor din această vară.

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Mamadou DiarraFC BotosaniIrakLokomotiv SofiaSuperliga
Din articol

Fundaşul francez Mamadou Diarra a fost transferat, vineri, de echipa de fotbal FC Botoşani, jucătorul semnând un contract valabil două sezoane. Este primul jucător transferat de FC Botoşani în această vară.

Anunțul lui FC Botoșani

”FC Botoșani anunță transferul jucătorului francez, Mamadou Diarra.

Născut pe 25.08.1998, la Ivry-sur-Seine, în Franța, fundașul central de 1.92 m a semnat un contract cu „roș-alb-albaștri” pe o perioadă de doi ani.

Ultimul club pentru care Mamadou Diarra a evoluat este Erbil SC din Irak. Anterior acestei aventuri, noul apărător central al „roș-alb-albaștrilor” a jucat în Franța pentru FC Issy, US Villejuif, Ste. Geneviève și Paris 13 Atl., în Slovenia pentru FC Koper și în Bulgaria pentru Lokomotiv Sofia.

Bun venit în familia FC Botoșani și mult succes, Mamadou Diarra!”, a scris clubul din Superligă pe site-ul oficial.

Până acum, FC Botoșani s-a despărțit de jucătorii Luka Kukic, Adams Friday, Aldair Caputa Ferreira, Enzo Lopez, Antonio Dumitru, Michael Pavlovic şi Alexandru Bota.

Semnează și Jovan Markovic

Jovan Markovic (25 de ani) și-a găsit echipă, după ce contractul său cu Farul Constanța s-a încheiat.

Atacantul nu a rămas la gruparea dobrogeană și după salvarea de la retrogradare, dar va continua în Superliga României, acolo unde a fost transferat de Valeriu Iftime la FC Botoșani.

Mutarea a fost anunțată deja de patronul moldovenilor, dar anunțul oficial întârzie să apară. Motivul? Clubul l-a trimis la București în această perioadă pentru a-și rezolva problemele medicale.

Valeriu Iftime are mare încredere în atacantul care a reprezentat una dintre marile speranțe ale fotbalului de la Craiova. Cândva, Markovic era titular incontestabil la Universitatea, actuala campioană a României.

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