EXCLUSIV Cine e noul jucător al lui Dinamo: ”N-am ce să-i reproșez”

Cine e noul jucător al lui Dinamo: ”N-am ce să-i reproșez” Superliga
Daniel Anghel
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Dinamo a anunțat, recent, un nou transfer pentru sezonul 2026-2027.

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Răzvan Radu (20 de ani) a fost transferat de la divizionara secundă Metalul Buzău și merge la Dinamo pentru a-i face concurență pe post lui Raul Opruț, unul dintre titularii incontestabili din echipa ”câinilor”.

Fundașul stânga a impresionat în Liga 2, iar Dinamo a fost convinsă să-l transfere definitiv. Metalul a păstrat și un procent dintr-un viitor transfer al jucătorului care, în noul sezon, va reprezenta o soluție pentru regula U21 în lotul lui Nuno Campos (51 de ani).

Valentin Stan, antrenorul de la Metalul Buzău, i-a făcut portretul lui Răzvan Radu în exclusivitate pentru Sport.ro. Tehnicianul spune că fostul său jucător s-a antrenat ireproșabil în cei doi ani și jumătate la echipa sa și speră ca acesta să primească încredere din partea staff-ului tehnic de la Dinamo.

Vali Stan, antrenorul de la Metalul Buzău: ”Răzvan Radu are suficiente calități”

Jucătorii U21 care aparțin de clubul Dinamo au început mai devreme pregătirea de vară, pentru a fi evaluați de Nuno Campos. Câțiva au făcut și deplasarea în cantonamentul din Polonia, dar este greu de crezut că toți să rămână la echipă și înainte de startul sezonului.

„Este un băiat educat, un băiat care este antrenabil, educația este foarte importantă. Asta este baza care contează cel mai mult pentru a putea lucra cu un sportiv. Apoi, pe plan sportiv, are suficiente calități cât să devină un jucător important.

Noi l-am luat, practic, de la FCSB pentru că nu mai făcea obiectul primei echipe. S-a antrenat doi ani și jumătate într-o manieră în care nu am ce să-i reproșez. Un copil care tot timpul a vrut să se dezvolte, tot ceea ce făcea înainte și după antrenament nu ducea decât la o singură concluzie, că își dorește să facă acest sport cu sacrificiul corect.

Un jucător care, poate, dacă i se va da încredere mai multă decât văd eu la prima vedere, pentru că Opruț e greu de scos în momentul ăsta... nu este imposibil, mai ales la anul. Dacă echipele au o strategie pentru viitorul ușor îndepărtat, le trebuie U21 2006 pentru anul viitor, iar atunci e important să ții jucători care consideri că sunt buni”, a spus Valentin Stan, în exclusivitate pentru Sport.ro.

Născut la București, Răzvan Radu a evoluat în prima parte a carierei la echipele de juniori ale FCSB-ului, iar apoi a fost cedat gratis la Metalul, unde a fost titular incontestabil în ultimele două sezoane.

Programul meciurilor amicale ale lui Dinamo din Polonia

Pe durata cantonamentului, Dinamo va disputa și trei meciuri amicale.

Adversarele ”câinilor” vor fi Gornik Leczna, Motor Lublin și Omonia Nicosia, iar partidele de pregătire vor fi transmise pe platforma oficială de YouTube a clubului, 48TV.

Mai jos, lotul de jucători, staff-ul tehnic și cel medical-administrativ al lui Dinamo:

  • Portari: Devis Epassy, Alexandru Roșca, Costin Ungureanu
  • Fundași: Maxime Sivis, David Irimia, Matteo Duțu, Mihnea Toader, Nikita Stoinov, Luca Fudulache, Raul Opruț, Răzvan Radu
  • Mijlocași: Andrei Mărginean, Godwin Udosen, Cristian Licsandru, Alberto Soro, Cătălin Cîrjan, Cristian Mihai, Casian Soare, Alexandru Irimia
  • Atacanți: Danny Armstrong, Adrian Mazilu, Alexandru Musi, Mamoudou Karamoko, Ianis Tarbă, Ianis Doană, Peter Belive, Alexandru Pop, Raul Rotund, Vadym Kyrychenko
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