ROLAND GARROS 2019 | Becker nu o va antrena NICIODATA pe Simona Halep! Ce spune despre sansele romancei la Roland Garros

Boris Becker a oferit un raspuns clar la Paris: n-o va antrena niciodata pe Simona Halep.

Desi s-a discutat mult timp de o posibila colaborare intre Simona Halep, ramasa fara antrenor la sfarsitul anului trecut, si Boris Becker, fostul tehnician din echipa lui Novak Djokovic a dat un raspuns clar la intrebarea privind posibilul partneriat Halep-Becker. Germanul, castigator a sase titluri de Grand Slam, a spus ca nu o va pregati niciodata pe Simona Halep.



"Combinatia dintre Halep si Cahill a functionat perfect, dar totul are un sfarsit si au motivele lor pentru care s-au despartit. Cred ca orice jucator are nevoie de cineva alaturi cand turneul devine mai dificil, nu in primele tururi, dar in semifinala, de exemplu, ai nevoie de o persoana apropiata cu care sa vorbesti, inclusiv Simona. Mie imi place mult de ea, dar n-am antrenat niciodata o femeie. Toti prietenii mi-au zis ca e deja greu sa antrenezi in circuitul masculin, sa uit de cel feminin. Poate oricand sa vina la mine, ii spun tot ce stiu, dar nu pot fi antrenorul ei", a spus Boris Becker la Paris, conform Digi Sport.



Boris Becker este de parere ca Simona Halep este favorita la castigarea Roland Garros 2019

Considerata de majoritatea specialistilor din tenis principala favorita de la Openul francez, Boris Becker nu face nici el exceptie. Germanul crede ca Simona are o oportunitate foarte buna de a repeta rezultatul obtinut anul trecut la Paris.

"Cred ca are sanse bune sa castige din nou, mi-a placut cum a jucat in acest an, se simte confortabil in pozitia de campioana la Roland Garros, e sanatoasa, deci are o sansa buna", a mai spus germanul.